Ogromna walizka PC. Rzekomo mobilna stacja robocza a-XP z AMD Threadripper

Nawet 64 rdzenie Threadrippera i najmocniejsze GPU

Wielka walizka? Nie, to tylko duży i ciężki "przenośny" komputer / foto. Mediaworkstations.net

Równie dobrze można by było przenosić stacjonarny PC w torbie razem z niewielkim ekranem i zestawem klawiatury oraz myszy. Wyszłoby podobnie. Oczywiście trochę przesadzam i a-XP Portable Threadripper Workstation PC jest wygodniejszy od takiego kombinowanego podejścia. Co jednak nie zmienia faktu, że wymiary 34,5 x 41,9 x 18,5 cm i waga od 10,5 do 13,6 kg, to nie przelewki. Może trochę kojarzyć się z, ale i tak są od niego znacznie bardziej kompaktowe.A co pod maską? Konfiguracja jest zależna od naszego uznania, ale producent może zaopatrzyć ten "mobilny" komputer nawet w procesor AMD Threadripper 3390X (64 rdzenie, 128 wątków) i grafikę RTX 2080 Ti, Titan RTX czy modele z linii Quadro lub Tesla. Do tego maksymalnie 64 GB RAM i dwa dyski SSD do 2 TB każdy. Opcjonalnie dodatkowa karta PCI-Express z pamięcią SSD Intela nawet o pojemności 8 TB, co daje maksymalnie 10 TB w szybkich SSD. A, jednak nie. Da się też wrzucić trzeci nośnik do 14 TB (choć HDD) i to podwójnie. Od liczby 38 TB w SSD i HDD może rozboleć głowa.Poza tym można zamówić peryferia, karty sieciowe, Windowsa 10 (tak, w takiej cenie trzeba jeszcze za niego dopłacać), kontroler dla napędów SAS, okablowanie, rozszerzoną gwarancję do 5 lat czy UPSa. W podstawowej konfiguracji to "jedyne" 7997 dolarów, czyli prawie 30 tysięcy złotych. Nie chcę nawet przeliczać innych wariantów. Zawsze możecie zrobić to sami na. No cóż. To drogie, wydajne, duże i ciężkie monstrum. Ale mimo wszystko nieco bardziej przenośne i kompaktowe niż cały zestaw komputera stacjonarnego.Źródło i foto: Mediaworkstations.net