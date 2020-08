Najmocniejszy miniPC wkrótce na Indiegogo. GMK NucBox wygrywa z Chuwi i XCY

Lepiej niż Chuwi LarkBox i XCY Mini PC M1T X51

Niedrogie, oszczędne maleństwo do prostych prac

Wszystkie niezbędne porty, no może poza interfejsem LAN, ale można kupić adapter USB / foto. GMK



GNK NucBox będzie miał na swoim pokładzie najmocniejszy z nich, czyli Intel Celeron J4125. Jednostka czterordzeniowa z bazowym taktowaniem 2,0 GHz, a w turbo o 2,7 GHz i kartą graficzną Intel UHD 600 (250 MHz, w trybie zwiększonej wydajności do 750 Mhz). To lepiej niż Intel Celeron J4115 w Chuwi LarkBox, a tym bardziej Intel Celeron N4100 wDalej można wymienić 8 GB RAM LPDDR4, czyli tyle co w XYC M1T, a więcej niż 6 GB z Chuwi LarkBox. Pamięć dyskowa w podstawowej wersji będzie wynosiła 128 GB, ale opiera się na SSD M.2 2242, a nie eMMC jak Chuwi (choć LarkBox ma też gniazdo na opcjonalny SSD). W dodatku już na start także do wyboru w wariantach 256 GB i 512 GB. Zestaw złącz jest bliźniaczy jak u konkurencji. USB-C w roli ładowania, dwa duże porty USB-A 3.0 (czyli 3.2 Gen 1), HDMI, złącze dźwiękowe minijack 3.5 mm i czytnik kart microSD.Kolejna wyższość przejawia się w łączności bezprzewodowej. Zastosowano lepszy moduł, więc standard Bluetooth jest nowszy w postaci 5 (jak u Chuwi, ale lepiej niż w XCY). Karta sieciowa jest zgodna z dwuzakresowym WiFi ac (WiFi 5) 2x2 o prędkości do 867 Mb/s. Oczywiście znów będziemy mogli korzystać z Windowsa lub Linuxa.Projekt jest bardzo podobny, ale pod każdym względem lekko wyprzedza albo chociaż zrównuje się zjeszcze tylko przez niecałą dobę) a także XCY Mini PC M1T X51. Cena jest także atrakcyjna. Kampania na Indiegogo ma ruszyć w połowie sierpnia ze specjalną zniżką 24 proc., więc GMK NucBox będzie wtedy oferowany od 159 dolarów (około 595 złotych). Ostateczna cena detaliczna po kampanii ma wynieść 209 dolarów (780 złotych). Aby nie przegapić startu zbiórki, można zapisać się doCo można zrobić na GMK NucBox lub innych omawianych miniPC? Dobrze sprawdzą się jako mała maszyna do podstawowych zadań jak przeglądanie treści w Internecie, prosta praca biurowa, granie w nowe wymagające gry w streamingu GeForce Now lub, a przede wszystkim jako odtwarzacz treści multimedialnych.Nie będzie problemu nawet z filmami w 4K, a miniPC nie zajmą dużo miejsca obok TV, można je też przytwierdzić do pleców monitora dzięki uchwytom w standardzie VESA. Oczywiście nie są to wyśrubowane wydajne komputery, ale jeśli nie mamy dużych wymagań na moc, to można kupić taniej taką jednostkę i zaoszczędzić także na prądzie i miejscu pod komputer.Źródło i foto: GMK