Xiaomi Redmi 9A już w Polsce. To najtańszy smartfon warty zakupu?

Tani smartfon już w sprzedaży.





Specyfikacja Redmi 9A nie rzuca na kolana, ale nie ma tego robić

Redmi 9A prezentuje się całkiem nieźle jak na tak tani smartfon. | Źródło: Xiaomi

Redmi 9A to bajecznie tani telefon

Nieco w ponad pół miesiąca po swojej światowej premierze do polskich sklepów trafia niedrogi smartfon Xiaomi Redmi 9A. Od wielu lat tanie urządzenia z serii Redmi A stanowią wybór naprawdę wielu Polaków. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Redmi 9A będzie bił rekordy sprzedaży w Polsce i wzbudzi ogromne zainteresowanie. Powód jest oczywisty: to jeden z najtańszych smartfonów na rynku.Smartfon Redmi 9A należy traktować jako ciekawa propozycja w kategorii "taniej się nie da". Urządzenie wyposażono w 6,53-calowy ekran Dot Drop o rozdzielczości 720x1600 pikseli i jasności ok. 400 cd/m2. Nad wyświetlaczem umieszczono przednią kamerkę 5 Mpix. Usytuowano ją na niewielkiej "łezce", prezentującej się o niebo lepiej niż duży notch.O wydajność Redmi 9A dba 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G25 współpracujący z zaledwie 2 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 32 GB przestrzeni, którą można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB. Sprzęt zasilany jest przez baterię o pojemności 5000 mAh, ładowaną z mocą 10 W za sprawą dołączonej w zestawie ładowarki.Wśród atutów warto wymienić jeszcze łączność Bluetooth 5.0 i dwóch kart SIM. Wi-Fi jest jednozakresowe, a smartfon dysponuje przestarzałym portem micro USB. Na miłośników fotografii mobilnej czeka tylny aparat o rozdzielczości 13 Mpix, oczywiście pojedynczy. Na NFC nie ma co liczyć.Urządzenie o wymiarach 164,9 x 77,07 x 9,0 mm waży 194 gramów - całkiem sporo. Redmi 9A wykorzystuje system Android 10 z nakładką MIUI 12.Redmi 9A trafi do Polski w wersji z 2 GB RAM i 32 GB pamięci.. Smartfon sprzedawany będzie w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz x-kom. W późniejszym terminie pojawi się również u operatorów sieci komórkowych.Źródło: Xiaomi