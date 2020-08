MiniPC Chuwi LarkBox bestsellerem Indiegogo. Ostatnia doba akcji

Energooszczędny Intel i obsługa 4K

Jaki miniPC zamiast Chuwi LarkBox?

Mimo niewielki rozmiarów jest większość potrzebnych portów, szkoda braku LAN / foto. Chuwi @ Indiegogo

Jeśli nie zdążycie, to cena w regularnej sprzedaży będzie nieco wyższa o 15 proc. Jak na razie trzeba zapłacić 1309 dolarów hongkońskich (około 169 dolarów i 630 złotych) lub zamówić paczkę 2 albo 3 sztuk z nieco większą zniżką jednostkową. Opcjonalnie można od razu zaopatrzyć się w dysk SSD M.2 Kingstona (krótki w rozmiarze 2242, inne nie są kompatybilne) o pojemności 240 GB za 302 dolary hongkońskie (145 złotych). Wysyłki odbędą się jeszcze w tym miesiącu i to bez dodatkowych opłat za transport.Jeśli pierwszy raz zetknęliście się z tym miniPC, to szybko nakreślę jego charakterystykę. Maleństwo wielkości cytryny (61 x 61 x 43 mm) i wadze 127 g jest zaopatrzone w nowy energooszczędny i czterordzeniowy procesor Intel Celeron J4115 (4 x 1,8 GHz, do 2,5 GHz w turbo) z wbudowaną grafiką Intel UHD Graphics 600. CPU towarzyszy 6 GB pamięci RAM LPDDR4 i zintegrowany nośnik eMMC 128 GB. Pamięć można rozszerzyć dzięki slotowi na SSD M.2 w rozmiarze 2242.MiniPC Chuwi LarkBox ma dwa duże USB-A 3.0 (czyli innymi słowy 3.2 Gen 1), jedno duże HDMI, slot kart microSD, złącze audio minijack combo (słuchawki z opcjonalnym mikrofonem lub głośniki) i wtyk ładowania USB-C. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.1 i dwuzakresowe WiFi ac (WiFi 5). Mamy też chłodzenie aktywne dzięki niewielkiemu wentylatorowi, który według producenta generuje tylko 19 dB szumu. Pod pełnym obciążeniem miniPC powinien potrzebować jedynie 12 W energii elektrycznej. To podobne możliwości co chociażby, który ma więcej RAM, ale lekko gorszy model Celerona, w dodatku jego kubatura jest minimalnie większa.Taka konfiguracja oczywiście nie jest mocarna, ale zapewni obsługę filmów 4K czy będzie wystarczająca do przeglądania zasobów Internetu lub pracy biurowej. Jeśli nie potrzebujemy wiele mocny obliczeniowej, to zaoszczędzimy prąd i przestrzeń. Chuwi LarBox sprawdzi się w roli przystawki smart TV na Windowsie (ewentualnie Linuxie) czy niewielkiego komputerka do prostych prac.Czy dostaniemy jakąś alternatywę po kampanii? Oczywiście Chuwi w wyższej cenie dalej będzie można kupić, najwyżej z pewną przerwą zanim sklepy będą miały go w swojej ofercie. Poza tym w regularnej sprzedaży mamy wspominany XCY Mini PC M1T X51. Inna firma wkrótce startuje z podobnym, a nawet nieco mocniejszym (Intel Celeron J4125, 8 GB RAM, nośnik SSD do 512 GB) projektem w postaci miniPC GMK NucBox na Indiegogo od 159 dolarów (około 595 złotych).