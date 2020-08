Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live zaprezentowane. Nowa jakość?

Samsung odkrywa kolejne karty.





Galaxy Watch3 – połączenie tradycji i nowoczesności

Galaxy Buds Live – inteligentne słuchawki?

Jeśli uważnie śledziliście wszystkie plotki dotyczące nadchodzących urządzeń od Samsunga, to nie sposób było nie natknąć się na doniesienia o Galaxy Watch3 i słuchawkach Galaxy Buds Live. Koreański producent nareszcie zdecydował się na oficjalne zaprezentowanie tychże sprzętów. Czy wcześniejsze doniesienia się potwierdziły? Sprawdźmy to.Na zakup inteligentnych zegarków decyduje się coraz więcej osób. Jakość wykonania smartwatchy jest nie tylko znacznie lepsza, aniżeli jeszcze kilka lat, ale także idzie w parze z technologicznymi nowinkami. Czego więc możemy spodziewać się po najnowszej propozycji Samsunga?Przede wszystkim urządzenia wykonanego z m.in. stali nierdzewnej oraz wysokogatunkowej skóry. Postawiono również naznanego dobrze z poprzednich modeli. Ten element pozwala na łatwiejsze przechodzenie między licznymi widetami, uruchamianie aplikacji czy przewijanie powiadomień.Galaxy Watch3 to również większy wyświetlacz (dla koperty 45 mm – 1,4 cala, a dla koperty 41 mm – 1,2 cala), a przy tym konstrukcja o 14% smuklejsza, 8% mniejsza oraz 15% lżejsza w stosunku do pierwowzoru. Ponadto Samsung oferuje konsumentom możliwość personalizacji wyglądu cyfrowych tarcz. Tych w sklepie Galaxy Store znajduje się ponad 80 000 (płatnych i darmowych).Potencjalnych konsumentów interesuje z pewnością kwestia zaimplementowanych czujników. Zegarek oferuje m.in., dzięki której można wykonywać pomiary i śledzić wartości wysycenia kwi tlenem. W przyszłości oprogramowanie zostanie wzbogacone również o aplikację nazwanąpozwalającą na monitorowanie ciśnienia krwi oraz dokonywanie odczytu elektrokardiogramu. Nie zabrakło funkcji wykrywającej upadki, po których to wysyłana jest wiadomość SOS do wybranej osoby kontaktowej.Zadowolone będą niewątpliwie osoby uprawiające treningi fitness. Smartwatch zostanie wyposażony w. Ma ono na bieżąco w trakcie biegania dostarczać informacje o aktualnych parametrach. Znajdzie się również miejsce dla funkcji mierzenia pułapu tlenowego VO2 max Reading, która umożliwi wgląd w informacje związane z poborem tlenu. W uzupełnieniu treningów pomoże z kolei aplikacja Samsung Health z listą 120 różnych treningów.Co się zaś tyczy dosyć standardowych udogodnień, to Galaxy Watch3 rzecz jasna będzie można połączyć ze swoim smartfonem. Pozwoli to na automatyczne odpowiedzi na wiadomości, przeglądanie emotikon oraz zdjęć, a także odtwarzanie muzyki z telefonu i wykorzystanie gestów w celu odebrania rozmowy telefonicznej.Sprzedaż Galaxy Watch3 rozpocznie się 21 sierpnia.Samsung zastosował w tym przypadku dosyć oryginalne wzornictwo.Producent twierdzi, że dzięki temu słuchawki nie odstają od uszu i dopasowują się do ich kształtu. Ponadto użytkownik może wybrać pomiędzy dwoma wielkościami wykończenia skrzydełek, co ma zapobiec ewentualnemu wypadnięciu pchełek.Galaxy Buds Live posiadają 12-milimetrowy głośnik i kanał basowy wprost od firmy AKG. Dodatkowo są wyposażone wi jednostkę odczytu głosu. Jakość podczas rozmów ma z kolei zapewnić funkcja aktywnej redukcji szumów dla typu otwartego. Dzięki temu wytłumione mają zostać m.in. dźwięki przejeżdżających samochodów czy np. pralek.Dodatkowe atrakcje czekają na posiadaczy np. smartfona Galaxy Note 20. Wtedy słuchawki posłużą również do dogrywania dźwięku do wideo oraz wykorzystanie Trybu grania pozwalającego na zmniejszenie opóźnienia przeróżnych odgłosów podczas zabawy w produkcje mobilne. Wdrożone zostało również usprawnienie o nazwie Buds Together pozwalające na intuicyjne udostępnianie muzyki znajomym.Same słuchawki posiadają dotykową przestrzeń pozwalającą na np. przełączanie utworów, rozłączanie się czy regulowanie głośności. Bateria o pojemności 60 mAh ma docelowo umożliwić odtwarzanie muzyki przez około 6 godzin. Ładujące etui z akumulatorem 472 mAh wydłuży ten czas do nawet 15 godzin.Sprzedaż Galaxy Buds Live ruszy 21 sierpnia.Źródło i foto: Samsung