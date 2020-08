Te smartfony do pełna naładujesz w zaledwie 15 minut

A do 50% w 5 minut.





Smartfony IQOO 5 z ładowaniem 120 W

Zapowiedź premiery nowych smartfonów Vivo IQOO 5 wspierających nowy standard szybkiego ładowania z mocą aż 120 W. | Źródło: IQOO

Czy szybkie ładowanie jest bezpieczne dla baterii?

OPPO zaprezentowało najszybszy z dotychczas zapowiedzianych standardów ładowania. Niestety, wciąż nie wiemy kiedy, ani w jakich smartfonach zadebiutuje. | Źródło: OPPO

Co najmniej trzy firmy opracowały już technologię ładowania smartfonów z mocą 100 W lub wyższą. W tym zaszczytnym gronie znalazły się firmy Xiaomi (ładowanie 100 W), iQOO (ładowanie 120 W) oraz OPPO (ładowanie 125 W) . 15 lipca swoje rozwiązanie jako pierwsze oficjalnie zaprezentowało OPPO, a my zdążyliśmy już zapytać przedstawiciela chińskiej firmy o to, czy niewiarygodnie szybkie ładowanie smartfonów jest bezpieczne. O ile jednak OPPO nie ma jeszcze gotowego smartfonu, który wykorzystywałby dobrodziejstwo nowej techniki, to w przeciągu nadchodzących dni swoje propozycje pokaże światu IQOO.Dokładnie 17 sierpnia będzie miała miejsce prezentacja serii smartfonów Vivo IQOO 5, w skład której wejdą najpewniej modele Vivo IQOO 5 oraz Vivo IQOO 5 Pro. Według części prasowych doniesień oba wspierały będą technologię ładowania 120 W - niektórzy uważają, że zaszczytu tego dostąpi wyłącznie wariant Pro. Producent na materiałach promocyjnych podaje, że czas ładowania akumulatora od 0 do 50% wynosi 5 minut. W przypadku ładowania baterii o pojemności 4000 mAh od 0 do 100% wyniesie on jedynie 15 minut.Vivo IQOO 5 wyposażony ma zostać w układ Snapdragon 865, wspierany przez co najmniej 8 GB pamięci LPDDR5. Użytkownicy na dane otrzymają co najmniej 256 GB pamięci w formacie UFS 3.1. Sprzęt wyposażony zostanie w dwuczęściową baterię o pojemności 4000 mAh.Trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Wystarczy spojrzeć na smartfony marki Apple, aby przekonać się, że baterie urządzeń potrafią zużywać się całkiem szybko nawet wtedy, gdy nie są ładowane z dużą mocą. Tę kwestię poruszaliśmy w naszym wywiadzie z Jeffem Zhangiem z OPPO OPPO obiecuje w swoich materiałach prasowych, że baterie ładowane poprzez SuperVOOC 125 W zachowują 80% swojej wyjściowej pojemności po 800 cyklach ładowania. Jeff Zhang powiedział, że nowy standard ładowania zużywa baterię w takim samym stopniu jak obecnie obowiązujący standard SuperVOOC 65 W. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w nowych smartfonach wykorzystane zostaną specjalne, podzielone niejako na dwie części baterie.Patrząc na to jak często zmienia się obecnie smartfony (średnio mniej więcej co dwa lata), to nawet codzienne ładowanie ich akumulatorów z dużą mocą nie musi stanowić realnego problemu.Źródło: IQOO