Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra oficjalnie. Note 20 rozczarowuje

Samsung Galaxy Note 20 - specyfikacja i cena

Samgung Galaxy Note 20. | Źródło: Samsung

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - specyfikacja i cena

Samgung Galaxy Note 20 Ultra. | Źródło: Samsung

Samgung Galaxy Note 20 Ultra. | Źródło: Samsung

Smartfony Samsung Galaxy Note 20 - kiedy ruszy sprzedaż?

Premiera smartfonów Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra za nami. Urządzenia te, podobnie jak wszyscy inni dotychczasowi przedstawiciele serii urządzeń w rozmiarze XXL, budziły spore emocje już przed premierą. Paradoksalnie, po premierze są one jeszcze większe. O ile bowiem Samsung Galaxy Note 20 Ultra spełni oczekiwania nawet najwybredniejszych konsumentów, to specyfikacja Galaxy Note 20 wywołuje co najwyżej uniesienie brwi - ze zdumienia.Jak do tego doszło, nie wiem. Tańszy model, Galaxy Note 20, wyposażono w ekran o przekątnej 6,7-cala i rozdzielczości Full HD+, wykonany w technologii Super AMOLED. Płaski wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5.Odświeżanie ekranu? 60 Hz, zupełnie niegodne smartfonu sprzedawanego w cenie 4399 złotych. Dlaczego smartfon zaliczany jest w ogóle do serii Note, skoro przekątna jego ekranu jest identyczna jak modelu Samsung Galaxy S20 Plus? Pojęcia nie mam. Ach, no tak, ma piórko. Piórko z opóźnieniem na poziomie 26 ms, które jest gorsze, niż to dodawane do modelu Galaxy Note 20 Ultra (9 ms).O wydajność Samsunga Galaxy Note 20 dba układ Exynos 990 (znany z serii Galaxy S20) oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki utrzymuje 256 GB przestrzeni. Możliwości rozszerzenia jej za pomocą karty pamięci micro SD nie przewidziano. Sprzęt zasilany jest baterią o pojemności 4300 mAh, którą można naładować przewodowo z mocą 45 W lub bezprzewodowo z mocą 15 W. Nie zabrakło ładowania zwrotnego.Zdumiewającym jest to, że Galaxy Note 20 zamknięto w obudowie z pleckami wykonanymi z plastiku. W tak tanim smartfonie jest to rzecz niespotykana. Wymiary Galaxy Note 20 wynoszą 161,6 x 75,2 x 8,3 mm.Na miłośników fotografii mobilnej czeka zestaw trzech aparatów znanych doskonale ze znacznie tańszego Samsunga Galaxy S20. Na konsumentów czeka więc matryca standardowa o rozdzielczości 12 Mpix z obiektywem f/1.8 i OIS, obiektyw szerokokątny (f/2.2, 120 stopni) z sensorem 12 Mpix, a także aparat 64 Mpix z teleobiektywem o jasności f/2.0 i zoomem optycznym 3x.W sprzedaży, oprócz modelu z łącznością 4G, znajdzie się także model z modemem 5G, w cenie 4849 złotych. Czy jest sens sprzedawać w 2020 roku telefon pozbawiony modułu nowoczesnego standardu łączności z siecią? Uważam, że tak, o ile tylko zabieg taki realnie obniży cenę urządzenia. Czy tak było w tym przypadku? Być może.Galaxy Note 20 Ultra to smartfon dysponujący zakrzywionym, 6,9-calowym ekranem Dynamic AMOLED o rozdzielczości WQHD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Jego powierzchnię chroni najnowsze szkło Gorilla Glass 7 Victus. Ciekawostką jest technologia adaptacyjnego dostosowywania częstotliwości odświeżania, która pozwoli oszczędzać baterię o pojemności 4500 mAh.O wydajność większego i droższego z modeli dba układ Exynos 990 oraz 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy na swoje dane otrzymają 256 GB przestrzeni. Gniazda na karty pamięci micro SD ponownie zabrakło.Obudowę Note 20 Ultra wykonano ze szkła. Wymiary Galaxy Note 20 Ultra wynoszą 164,8 x 77,2 x 8,1 mm.Galaxy Note 20 Ultra oferuje nieco lepszy zestaw aparatów od mniejszego modelu. Znajdziemy tutaj sensor główny 108 Mpix (f/1.8, OIS), matrycę 12 Mpix z obiektywem f/2.2 (kąt widzenia 120 stopni), a także teleobiektyw 5x (f/2.0) zespolony z matrycą 12 Mpix. Galaxy Note 20 Ultra wyposażono ponadto w laserowy autofokus nieobecny w tańszym modelu.Samsung Galaxy Note 20 Ultra sprzedawany będzie wyłącznie w wariancie obsługującym sieć 5G, w cenie 5949 złotych.Przedsprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy Note 20 wystartuje już dziś, a urządzenia trafią do regularnej sprzedaży 21 sierpnia 2020 roku. Osoby kupujące sprzęt w przedsprzedaży mogą liczyć na prezent w postaci najnowszych słuchawek Galaxy Buds Live (przy zakupie Note 20 Ultra 5G) albo Galaxy Buds+ (przy zakupie Note 20 4G i Note 20 5G).Źródło: Samsung