Odświeżone laptopy ASUS ZenBook 13 i 14 z Intel Core 10. gen

Wydajne, smukłe i długo pracujące na baterii

Eleganckie i wydajne nowe laptopy firmy ASUS / foto. ASUS

Szeroki pakiet złącz i ergonomiczna klawiatura

ASUS wprowadza odświeżone modele swoich laptopów ZenBook 13 i nieco większego ZenBook 14. Poza zaopatrzeniem komputerów w najnowsze mobilne procesory Intel Core 10. gen, firma zadbała o jeszcze większą smukłość i lekkość sprzętów. Nie zapomniała przy tym o komplecie złącz z USB-A, HDMI i USB-C czy czytniku kart pamięci. ZenBooki są kolejną serią z Intel Core 10. gen,Pod kątem wydajności jest oczywisty postęp. Nowe komputery firmy ASUS można znaleźć z różnymi modelami mobilnych procesorów Intel Core 10 gen, z tym Intel Core i7. Zostały zaopatrzone nawet w 32 GB RAM i szybkie dyski SSD M.2 PCI-Express 3.0 x4 o pojemności do 2 TB. Szybko jest także pod kątem bezprzewodowej łączności WLAN, w końcu we wszystkich wariantach znajdują się karty sieciowe WiFi 6 (innymi słowy WiFi ax).Laptopy nie powinny ciążyć w plecaku czy torbie. Mniejszy ZenBook 13 waży zaledwie 1,07 kg. W całości metalowa obudowa (dostępna w kolorach Pine Grey i Lilac Mist) obu wersji także nie należy do grubych - profil mierzy 13,9 mm. Mimo tak niewielkich rozmiarów udało się wstawić baterię wystarczającą na 22 godziny pracy przy pełnym naładowaniu. To także zasługa energooszczędnego ekranu o poborze energii 1 W przy jasności 450 nitów, który pokrywa aż 90 proc. obudowy, więc jego ramki są naprawdę niewielkie.Użytkownicy dostają całkiem dobry pakiet złącz. Pełnowymiarowe HDMI, duże USB-A czy dwa porty Thunderbolt 3 zgodne z USB-C, a do tego czytnik kart microSD. Dzięki temu możemy przesyłać dane z prędkością do 40 Gb/s czy podpiąć dwa zewnętrzne monitory 4K UHD. W dodatku porty obsługują technologię szybkiego ładowania ASUS USB-C Easy Charge, a dołączona kompatybilna z nią ładowarka przekazuje 65 W energii. Ciekawym dodatkiem jest zintegrowana kamerka na podczerwień, która dzięki zgodności z Windows Hello, umożliwia szybkie odblokowanie komputera bez konieczności podawania hasła czy pinu.