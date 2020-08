Smart suszarka na pranie Xiaomi Mijia Internet Heat Pump Dryer

Wszechstronna i szybka suszarka od Xiaomi

Znajdziemy też specjalne stelaże na buty czy pluszaki / foto. Mi.com

Smart suszenie i sterylizacja ubrań

Pełna obsługa także w aplikacji ekosystemu Mijia / foto. Mi.com





Chiński gigant Xiaomi poza telefonami i tabletami czy smartwatchami również zajmuje się domową użytkową elektroniką. Odkurzacze, nawilżacze powietrza, żarówki czy właśnie jak w tym przypadku bębnowe smart suszarki do ubrań. To nie pierwszy taki produkt Xiaomi.Wentylatory jakmożemy zamówić z wysyłką do Polski, a niektóre inne modele nabyć nawet w naszym kraju. Niestety wiele z domowych urządzeń nie można kupić oficjalnie lub nawet kombinowanymi źródłami mieszkając poza Chinami. Podobnie jest z Xiaomi Mijia Internet Heat Pump Dryer. Według danych producenta, jej ładowność wynosi 10 kg mokrego prania, które po ustawieniu szybkiego programu doprowadzi do wysuszenia w 35 minut.Oczywiście z mniejszymi porcjami ubrań powinna poradzić sobie jeszcze szybciej, można też zastosować dłuższe programy. Nadaje się nawet do osuszania butów. Materiały promocyjne Xiaomi zapewniają, że Mijia Internet Heat Pump Dryer nie strzępi tkanin.Poza eliminacją wilgoci, urządzenie pozbędzie się zarazków. Podobno już podczas programu z 70 stopniami Celsjusza (maksymalnie rozgrzewa się nawet do 150 stopni) potrafi wyeliminować aż 99,9 proc. patogenów, poza tym filtr wychwyci drobne cząstki z tkanin. I nie będzie tego robić zużywając przesadnie dużo energii, a tylko 0,7 kW/h.Nazwa kodowa urządzenia, to H100MJ101W. Mierzy 590 x 660 x 850 mm. Jego waga wynosi 50 kg, a maksymalna moc 750 W. Sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego panelu dotykowego lub poprzez aplikację Mijia wraz z udogodnieniami całego ekosystemu. Użytkownik ma dostęp do 22 programów przygotowanych przez producenta. Sprzęt został wyceniony na 3999 chińskich juanów, czyli około 2150 złotych, choć jak wcześniej wspominałem, nie jest dostępny w Polsce.Źródło i foto: Mi.com