GPU AMD z większą awaryjnością niż GeForce. Czerwoni dostają głównie przez Powercolor

Brano pod uwagę tylko najnowsze serie GPU (RTX 2000, GTX 1600, RX 5000), ale wytworzone przez różnych producentów (MSI, Gigabyte, XFX, Gainward, Zotac, Palit itp.) choć zabrakło np. marki ASUS. Nie jest to więc idealny przekrój całego rynku, ale dość bogata próbka. Trzeba mieć też na uwadze kwestie, że to wyłącznie dane RMA, więc pewna część zgłoszeń reklamacyjnych może teoretycznie wynikać ze złej pracy innych komponentów komputerów czy błędów popełnionych przez klientów, a nie być realnymi problemami z reklamowanymi produktami.

Cztery firmy zawyżają statystykę, głównie PowerColor

Pewną zauważalną zależnością jest powiązanie mocy obliczeniowej karty z procentowym udziałem w zgłoszeniach na reklamację. Im wydajniejsza jednostka, tym częściej użytkownicy zgłaszają problemy. W przypadku AMD wygląda to idealnie - każdy wyższy model ma większy odsetek reklamacji. Nvidia GeForce rozkłada się bardziej po równo, choć najwięcej awarii ma najmocniejszy wariant RTX 2080 Ti, a po piętach nie depcze mu wcale nir RTX 2080 Super, tylko RTX 2070. Spory wynik ma też RTX 2080.Ogólnie w przypadku zarówno zielonych jak i czerwonych układów, ponad 3 proc. wybijają się dwaj producenci (dla każdego zestawu inni), a bezsprzeczny prym wiedzie PowerColor z 5,4 proc. reklamacji. 3,29 proc. należy do XFX. U zielonych powyżej 3 proc. wypada Gainward (3,27 proc.) i Palit (3,25 proc.). Łączny wynik, to 3,22 proc. reklamacji AMD vs 2,47 proc. problemów z Nvidią. Gdyby wyeliminować całkiem wyniki PowerColor, to według prostego przeliczenia, AMD obniżyłoby niekorzystną statystykę do około 1,9 proc.Źródło: Mindfactory / Foto tytułowe: Blackpack Studio @ Unsplash