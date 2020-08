Oto Samsung Galaxy Z Fold 2

Spore ulepszenie względem poprzednika.





Samsung Galaxy Z Fold 2 – co się zmieniło?





fot. Samsung

Doczekaliśmy się. Po wielu rundach przecieków oraz plotek, Samsung w końcu zdradził nieco więcej na temat swojego nowego, flagowego składanego smartfona –. Czego możemy się więc spodziewać po tym sprzęcie?Na froncie urządzenia, wyświetlacz zakrywa praktycznie całą obudowę sprzętu posiadając przekątną. To znacznie więcej niż u poprzednika. Po rozłożeniu, Galaxy Z Fold 2 korzysta z. To również więcej niż w pierwszym Foldzie.Samsung nie zdradził więcej na temat specyfikacji samego urządzenia, bowiem jego oficjalna premiera odbędzie się we wrześniu. Nie zabrakło jednak kilku ciekawostek, o których już teraz warto wspomnieć. Po pierwsze, sprzęt będzie korzystał, będąc tym samym zauważalnie cieńszym po złożeniu względem poprzedniej generacji sprzętu. Samsung miał także poprawić system zawiasów oraz upewnić się, iż nie dojdzie do takiej sytuacji, jak w przypadku pierwszego Galaxy Fold, który po złożeniu łapał kurz oraz inne zabrudzenia uszkadzające całą konstrukcję.Powierzchnię ekranu Galaxy Z Fold 2 pokrywa, zamiast jak to wcześniej miało miejsce, plastiku.Urządzenie będzie na starcie dostępne w dwóch kolorach: czarnym oraz brązowym. Osoby lubiące ekstrawagancję będą mogły pozwolić sobie na limitowaną wersję smartfona zaprojektowaną przez Toma Browne’a.Samsung przyjmuje zamówienia w przedsprzedaży na Galaxy Z Fold 2 już od dzisiaj. Na moment, w którym tego sprzętu będzie można w ogóle dotknąć. Po 1 września 2020 roku Samsung będzie informował, co dalej z dostępnością oraz cenami na rynkach międzynarodowych, które trzeba będzie zapłacić za model Galaxy Z Fold 2.Źródło: Engadget / fot. Samsung