Xiaomi Mi Band 5 na Allegro za 14,90 zł. Tysiące zamówień, ale sklep ich nie zrealizuje

Opaski Xiaomi Mi Band 5 najtaniej na Allegro

Treść wiadomości, którą sprzedający wysyła nabywcom opasek Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: mat. własne

"§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)."

Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: mat. własne

Sądy w takiej sytuacji od lat przyznają rację sprzedającym na Allegro

Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: Xiaomi

Wczoraj późnym wieczorem na Allegro pojawiła się oferta, która wywołała przyspieszone bicie serca wielu Polaków. Xiaomi Mi Band 5 w cenie 14,90 złotych, z darmowym kolorowym paskiem i folią na ekran. Typowy błąd cenowy. Internauci w błyskawicznym tempie wymieniali się cenną informacją na facebookowych grupach i w komentarzach chwalili przy okazji jak wiele sztuk akcesorium zamówili. Problem polega na tym, że opasek nikt nie dostanie.Typowa cena Xiaomi Mi Band 5 na Allegro wynosi ok. 149 złotych. Tyle też powinna kosztować opaska wystawiona w ramach rzeczonej oferty. Sprzedawca w wyniku oczywistej literówki wpisał złą kwotę i wystawił kilka tysięcy opasek w cenie 14,90 złotych za sztukę. Kilkuset internautów skorzystało z oferty - niektórzy zamawiali po 50 (!) sztuk w nadziei na to, że otrzymają sprzęt. Oferta zniknęła z serwisu jeszcze przed północą, a dziś rozdzwoniły się telefony kupujących.Współczuję sprzedawcy, który drogą telefoniczną próbuje od wczoraj dodzwonić się do każdego z konsumentów, przeprosić go i poinformować o błędzie, jaki zaistniał. Osoby, z którymi nie udaje się nawiązać połączenia telefonicznego otrzymują wiadomości na swoje skrzynki mailowe. Zawarte jest w nich oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Normalna, uczciwa procedura.Wśród internautów zdarzają się pojedyncze przypadki osób oburzonych postępowaniem sprzedawcy. Uważają oni, że skoro podmiot wystawił opaski za 14,90 złotych, to powinien je sprzedać w tej cenie. Osoby te najwyraźniej nie znają panującego w Polsce prawa, które w Kodeksie Cywilnym na szczęście dopuszcza instytucję "błędu". Mówi o tym artykuł 84 KC:Jednym słowem: jeśli zamówiliście opaskę Mi Band 5 za 14,90 złotych, nie dostaniecie jej.Doskonale pamiętam, gdy uczęszczałem do gimnazjum oraz liceum i przeglądałem oferty motoryzacyjne publikowane na Allegro - wtedy towarzyszyła im cena "Kup Teraz", którą dało się kliknąć. W marcu 2008 roku jeden z internautów z Jaworzna wystawił na Allegro swój samochód w cenie 2,80 złotych zamiast 2800 złotych. Pechowiec otrzymał pozew sądowy, w którym nabywca wzywał go do wydania przedmiotu sprzedaży. Sąd na szczęście przyznał rację pozwanemu i oddalił powództwo. Nieco inaczej było w 2006 roku, choć w tym wypadku sprawa dotyczyła licytacji.W 2006 roku mieszkaniec Warszawy wystawił na licytację w ramach Allegro samochód marki Jeep i nie ustalił ceny minimalnej – to okazało się kluczowe. Najwyższa oferta wynosiła 23 tysiące złotych i sprzedający nie chciał na nią przystać. Sąd uznał wtedy, że koniec tego rodzaju licytacji na Allegro jest tożsamy z umową kupna pojazdu i nakazał przekazać samochód nabywcy.W naszym serwisie publikowaliśmy już pierwsze wrażenia z używania Xiaomi Mi Band 5 . Gorąco polecamy lekturę - nie wszystko przypadło nam do gustu.Źródło: mat. własny