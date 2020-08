Będzie jazda! Nowa kierownica Logitech G923 z technologię sprzężenia zwrotnego

Zestaw kierownica i pedały Logitech G923

Rewolucja w grach wyścigowych?

Zestaw kierownica i pedały Logitech G923

Cena i dostępność

TRUEFORCE to autorska technologia sprzężenia zwrotnego, która rewolucjonizuje to, co jest możliwe w grach wyścigowych. Wykorzystując fizykę gry i dźwięk w czasie rzeczywistym, pozwala graczom poczuć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej takie rzeczy jak, ryk silnika, trakcja opon, rodzaj podłoża i sprzężenie zwrotne kierownicy.Technologia łączy się bezpośrednio z silnikami w grze, przetwarzając dane do 4000 razy na sekundę w celu uzyskania nowej generacji realizmu i szczegółów w obsługiwanych grach.Zestaw Logitech G923 zaprojektowany z myślą o współczesnych e-kierowcach, składa się z metalowej kierownicy pokrytej skórą i polerowanych pedałów. Ponadto, G923 posiada wiele nowych funkcji, w tym:- umożliwia zawodnikom szybszy i czystszy start dzięki dwusprzęgłowemu sterowaniu, które zapewnia maksymalną trakcję i minimalną ilość dymu. Wbudowany wskaźnik obrotów - wbudowane kolorowe światła LED wskazują zakres obrotów, ostrzegając zawodnika, gdy zbliży się do górnej granicy.- elementy sterujące do gier są zintegrowane z kierownicą, co zapewnia pełną kontrolę w zasięgu ręki.- nowa sprężyna progresywna zapewnia większą czułość, a wyższa czułość pedału hamulca dodaje więcej realizmu i kontroli.- wbudowane pokrętło wyboru umożliwia zawodnikowi regulację trakcji, momentu obrotowego, automatycznego zarządzania stabilnością, siły hamowania i innych parametrów.Zestaw kierownica i pedały Logitech G923 kompatybilny zoraz, będzie dostępny w sierpniu 2020 roku, w sugerowanej cenie detalicznej