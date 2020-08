Apple po cichu odświeża komputer iMac

Co nowego na pokładzie?





Apple po raz kolejny po cichu postanowiło odświeżyć jeden ze swoich sprzętów. Tym razem padło na, który doczekał się wzrostu wydajności, lepszego wyświetlacza, ulepszonej kamerki i nie tylko. Sprzęt można zamawiać już od dzisiaj na wybranych rynkach, jednak zapewne potrwa parę tygodni zanim komputer pojawi się w sprzedaży na rynku międzynarodowym. Na co więc mogą liczyć sami użytkownicy chcący kupić 27 calowego iMaca w 2020 roku?Po raz pierwszy w historii, 27 calowy iMac od Apple będzie korzystał z opcjonalnego, dziesięciordzeniowego procesora Intela oferując. Apple twierdzi, iż taka konfiguracja ma zapewniać nawet do 65 procent wzrostu wydajności w porównaniu z poprzednim iMakiem o tej samej przekątnej ekranu. To bardzo konkretne liczby, które przełożą się zapewne na bardziej komfortową pracę.Odświeżenia doczekały się także procesory graficzne pod obudową komputera. Tym razem w sprzęcie znajdziemy procesory. Apple obiecuje, iż zapewnia to o około 50 procent szybszą pracę od poprzedniej generacji sprzętu. Ponownie, firma faktycznie może się chwalić.Kolejną z nowości są szybkie dyski SSD oferujące. Po raz pierwszy w iMacu można także umieścić dysk SSD o pojemności do 8 terabajtów.Ostatnie zmiany w specyfikacji dotyczą między innymi powłoki– oferuje ona lepsze odwzorowanie obrazu, niezależnie od oświetlenia w pomieszczeniu. Apple wykorzystuje w swoim iMacu także technologię True Tone, która dba o odpowiednie nasycenie kolorów i balans bieli.Ile trzeba będzie zapłacić? Cena za podstawowy model zaczyna się od 1799 dolarów, co w przeliczeniu na złotówkiŹródło: Engadget / fot. Apple