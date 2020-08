Xiaomi patentuje naprawdę dziwnego smartfona

Kolejny pomysł producenta.





fot. Let'sGoDigital

Xiaomi po raz kolejny postanowiło zaskoczyć wszystkich swoim pomysłem. Jak donosi Let’sGoDigital, chińska firma opatentowałaTak, dobrze przeczytaliście – odłączenie wyświetlacza. Jak widać Xiaomi po raz kolejny eksperymentuje z odważnymi projektami, a Mi Mix Alpha zaprezentowany jakiś czas temu jest zapewne najlepszym tego typu przykładem. Jakie jeszcze informacje znajdziemy we wspomnianym patencie chińskiej firmy?Xiaomi miało złożyć swój patent do rejestracji w okolicach marca na terenie Chin – pomysł został zaakceptowany przez urzędników zaledwie kilkanaście godzin temu. Dokumentacja dostarczona przez Xiaomi opisuje urządzenie składające się z dwóch elementów: części głównej oraz części dzielonej. Główna część smartfona ma dwukrotnie większą grubość niż część dzielona i. To samo tyczy się odłączanego wyświetlacza, który posiada własne zasilanie. Co ciekawe, w głównym korpusie sprzętu znajdziemy port USB typu C, dwa głośniki, aparat do zdjęć selfie, aparat główny i przyciski.Najciekawszy w całym pomyśle jest fakt, iż odłączany wyświetlacz po przyłączeniu do reszty obudowy smartfona. Całość ma zawierać w sobie także kamerki do zdjęć selfie zintegrowane bezpośrednio pod ekranem, które można wykorzystać w trybie niezależnym.Ciężko powiedzieć, skąd w ogóle wziął się taki pomysł w przypadku Xiaomi oraz jakie dokładnie zalety miałby on oferować względem klasycznego smartfona.i raczej wątpliwe jest, że chiński producent zdecyduje się z niego skorzystać i zainwestować pieniądze w masową produkcję.Bardzo możliwe jednak, że Xiaomi przygotowuje jakąś niespodziankę, która totalnie zaskoczy nas wszystkich.Źródło: Let'sGoDigital / fot. instalki.pl