Pixel 4a zaprezentowany. To godny konkurent iPhone’a SE

Pixel 4a pogromcą iPhone'a SE?

Specyfikacja Pixela 4

Źródło: Google

Smartfony ze średniej półki cenowej to urządzenia, na które decyduje się znaczna część konsumentów. Zaczyna rozumieć to coraz bardziej Google. Koncern zapowiedział właśnie Pixel 4a, sprzęt mogący nieco zamieszać na rynku. Stanowi on przy tym alternatywę dla rozwiązań proponowanych przez konkurencję.Nie da się ukryć, że telefony od giganta z Moutain View nigdy nie zachęcały ceną. Ten stan rzeczy został zmieniony dopiero przy okazji premiery Pixela 3a. Smartfon najprawdopodobniej dobrze się sprzedał, bo właśnie zaprezentowano jego młodszego i tańszego brata.Pixel 4a, ponieważ o nim mowa, to propozycja dla osób chcących cieszyć się innowacjami znanymi z droższych wariantów, ale przy okazji niemogących sobie na nie pozwolić. Czego więc możemy spodziewać się po nowości od Google? Przede wszystkim wsparcia dla najnowszych wersji systemu Android przez najbliższe trzy lata.Nie zabraknie także zaawansowanych trybów aparatu. Mowa tu o m.in. astrofotografii, HDR+, Night Sight czy podwójnej kontroli ekspozycji. Urządzenie wyposażone jest wyłącznie w jeden główny obiektyw (12 Mpix). Pozwala on jednak na nagrywanie wideo w 4K (30 klatek na sekundę) oraz 1080p (120 klatek na sekundę). Od Pixela 4 różni się jedynie – w tym aspekcie - brakiem teleobiektywu.Z zauważalnych na pierwszy rzut oka różnic można wyodrębnić ponadto plastikową obudowę oraz czytnik linii papilarnych umieszczony z tyłu. Korekty zaszły rzecz jasna także we wnętrzu smartfona. Napędzany jest on przezi 128 GB pamięci wewnętrznej. Użytkownicy mogą liczyć również na baterię o pojemnościoraz ekran OLED o przekątnej 5,8 cali i rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli.Warto zwrócić uwagę na dodatkowe usprawnienia w postaci gniazda słuchawkowego, Dual SIM oraz wsparcia dla szybkiego ładowania 18 W. Czego by jednak o Pixelu 4a nie mówić – kartą przetargową w tym przypadku jest niewątpliwie jego cena.Taka decyzja może stanowić problem dla Apple, którego iPhone SE kosztuje… 399 dolarów. Warto mieć jednak na uwadze, że koncern z Moutain View nie prowadzi oficjalnej dystrybucji Pixeli w Polsce. Musimy więc liczyć na szczodrość nieoficjalnych źródeł (lub zamówić z niemieckiego Amazona), lecz przy tym być przygotowani na wyższą cenę.Przy okazji wspomniano o jesiennej premierze Pixela 4a (5G) oraz Pixela 5. To więc jeszcze nie koniec niespodzianek od Google, lecz o nich przekonamy się bardziej szczegółowo zapewne dopiero w październiku lub listopadzie.Źródło i foto: Google