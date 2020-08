MediaTek rusza do wyścigu 5G. Flagowe procesory Dimensity w smartfonach poza Chinami

Jeśli rozważacie zakup mocnego telefonu, a szczególnie takiego, który obsługuje łączność 5G, to najpewniej wybierzecie coś pracującego pod kontrolą jednego z układów amerykańskiej firmy Qualcomm. Kojarzony głównie z chipami o niezbyt wygórowanych osiągach MediaTek, ma już w swojej ofercie solidniejsze układy nawet z 5G, ale do tej pory pojawiały się tylko w smartfonach skierowanych na chiński rynek.

MediaTek Dimensity odpowiedzią na dominację Qualcomma

Dostawy układów z linii Dimensity mają rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku, więc już w najbliższym czasie. Niestety nie wiemy, którzy wytwórcy sprzętu dostaną nowe SoC w pierwszej kolejności. W tej chwili Dimensity MediaTeka możemy znaleźć nawet i w urządzeniach, których producenci są obecni na globalnym runku (Oppo, Redmi, ZTE, Honor), ale nie w edycjach sprzętu przeznaczonych na dystrybucję w innym miejscu niż państwo środka.Jest na co czekać, bo zastosowanie układów MediaTeka powinno dobrze wpłynąć na cenę urządzeń. A według omawianego przez nas, seria Dimensity ustępuje co prawda modelom Qualcomm Snapdragon 865 5G i 865 Plus 5G, ale może nawiązać walkę z pozostałymi SoC z linii 800 i 700.Np. Dimensity 800 prezentuje minimalnie niższy, ale bardzo porównywalny poziom, do Snapdragona 765G 5G obecnego np. w Oppo Reno 3 Pro czy obecnym na razie tylko na Tajwanie. Za to najwyższy Dimensity 1000+ znajduje się w połowie wyników pomiędzy Snapdragonem 855 Plus 5G, a Snapdragonem 865 5G i tylko minimalnie przegrywa z Exynosem 990 od Samsunga.Źródło: xda developers / Foto tytułowe: MediaTek