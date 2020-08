Pamiętacie mniejsze flagowce? Sony ma reaktywować Compact i Premium

Jeśli chcecie mieć niewielki i wysoki model smartfonu, to zdecydowanie nie żyjecie w odpowiednich czasach. Co najwyżej fani Apple mogą cieszyć się nowym iPhonem SE. Nie jest to z pewnością kiepski produkt z niskiej półki, ale i tak Apple zdecydowało się na pewne przycięcia względem iPhone 11. Firmy oferują kilka edycji swoich produktów w różnych rozmiarach, ale co najwyżej można wybierać pomiędzy dużymi i bardzo dużymi smartfonami.Na razie nie wygląda to dobrze, ale niedługo sytuacja może się zmienić. Sony po rebrandingu swoich flagowych pozycji, ma powrócić do linii Premium i Compact. Czołowi producenci mają często trzy wersje swoich najwyższych smartfonów, więc i Sony ze swoim przyszłymi Xperiami w wariancie "zwykłym", Premium i Compact wpisywałoby się w ten trend. A przy okazji stało się ważną ostoją dla osób chcących mieć czołowy, ale nieco mniejszy smartfon. W końcu od premiery Sony Xperia XZ2 Compact (na tytułowym zdjęciu) minęły już ponad 2 lata.Jeśli plotka okaże się trafna, to niestety i tak musimy poczekać do 2021 roku. Do końca 2020 Sony nie planowałoby premiery pomniejszonego flagowca. Ciekawe, czy ewentualne wypuszczenie bardziej kompaktowego telefonu będzie oznaczało pewien zwrot dla branży. W końcu ile można powiększać ekran, nawet pomniejszając ramki i zmieniając proporcje matrycy? Jest też otwarte pytanie, jaką przekątną miałyby charakteryzować się nowy Compact? W końcu w 2020 i 2021 roku nawet 5,5 cala wydaje się małym ekranem jak na flagowca, a nie wiemy, jak mocno w miniaturyzacji posunęliby się japońscy projektanci.Źródło: GSM Arena / Foto tytułowe: Sony