Hakerskie tamagotchi jako pilot RF, IR, Bluetooth, NFC, RFID i z innymi funkcjami

Możliwa rozbudowa i autorskie modyfikacje softu

Piny GPIO także są w pełni funkcjonalne / foto. Flipper Devices Inc.

Innymi możliwościami są np. rola klucza U2F lub FIDO2 do bezpiecznego uwierzytelniania wielu usług komputerowych, emulowanie urządzeń USB jak klawiatura czy adapter Ethernet, zestaw 12 wbudowanych pinów GPIO z możliwością uruchamiania własnego kodu czy używania jako programator, a dzięki udanej szybkiej zbiórce na portalu croudfundingowym (co było warunkiem implementacji) NFC oraz Bluetooth.Oprogramowanie jest otwartoźródłowe, można rozszerzyć możliwości Flipper Zero i dodać własne wtyczki. Zespół Flippera dostarcza też gotowe do użycia pakiety dla Arduino i PlatformIO IDE. Piny mogą być też użyte do podpięcia najróżniejszych modułów, których funkcjonalność ogranicza tylko wyobraźnia i umiejętności ich pomysłodawców.Czemu sprzęt opisywany jest jako tamagotchi? Jego maskotką jest delfin, który reaguje na poczynania właściciela. Używanie urządzenia, to przy okazji rozwijanie i zabawa z pupilem podobnie jak w tamagotchi. Obsługa opiera się o krzyżak i dwa dodatkowe przyciski, nie trzeba podpinać Flippera do komputera czy telefonu (choć można to zrobić np. w celu uaktualnienia oprogramowania). Postawiono na tradycyjny monochromatyczny wyświetlacz, który pobiera niewiele prądu i jest świetnie czytelny w słońcu.Projekt. Początkowo z dużą zniżką nawet w cenie 99 dolarów (około 370 złotych), ale pierwsze partie rozeszły się błyskawicznie, a do miliona zebranych dolarów wystarczyło niewiele więcej niż doba. Obecna cena wynosi 129 dolarów (485 złotych), a finalna po kampanii ma kończyć się na 169 dolarach (mniej więcej 635 złotych). Wysyłki będą odbywać się w lutym 2021 roku.Źródło i foto: Flipper Devices Inc. @ Kickstarter