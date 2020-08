Jaka alternatywa dla Xiaomi Mi Band 5? Przegląd sportowych opasek (lato 2020)

Ekran AMOLED 0,95”

Bateria 135 mAh

Bluetooth 5.0

Cena: ok. 90 zł - sprawdź oferty

Huawei Band 4

Ekran TFT 0,96”

Bateria 91 mAh

Bluetooth 4.2

SpO2

Port USB w pasku

Cena: ok. 110 zł - sprawdź oferty

Honor Band 5

Ekran AMOLED 0,95”

Bateria 100 mAh

Bluetooth 4.2

SpO2

Cena ok. 150 zł - sprawdź oferty

Huawei Band 4 Pro

Ekran AMOLED 0,95”

Bateria 100 mAh

Bluetooth 4.2

SpO2

GPS

Cena ok. 270 zł - sprawdź oferty

Oppo Band

Ekran AMOLED 1,1”

Bateria 100 mAh

Bluetooth 5.0

SpO2

NFC (Fashion Edition)

Cena ok. 110 zł - sprawdź oferty

Amazfit Band 6

W porównaniu do najnowszej wersjiposiada mniejszy (0,95”) i nieco ciemniejszy (400 nitów) ekran o rozdzielczości 120 x 240 pikseli. Wyposażono go jednak w większą baterię o pojemności 135 mAh, która pozwala na pracę przez 20 dni. W kwestii ładowania użytkownicy często narzekali na problematyczne wyciąganie pastylki. Nie ma GPS, a opaska łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0.Na pokładzie znajdziemy 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, czujnik tętna oraz czujnik zbliżeniowy. Taki zestaw pozwala m.in. na monitorowanie biegania na zewnątrz, na bieżni, jazdy rowerem, spaceru, ćwiczeń oraz pływania w basenie (szczelność 5 ATM umożliwia zanurzenie do 50 metrów). Jest też pomiar snu, jednak zdaniem wielu użytkowników jest on nieprecyzyjny. Warto dodać, że opaska umożliwia odczytywanie powiadomień oraz sterowanie muzyką.Huawei Band 4, podobnie jak Xiaomi Mi Band 4, miał swoją premierę już rok temu. Przez ten czas cena została obniżona do poziomu 110 zł, co wydaje się bardzo atrakcyjną ofertą. W zamian za tę kwotę otrzymujemy opaskę wyposażoną m.in. w funkcję pomiaru saturacji krwi (Sp02), której zabrakło np. w produktach Xiaomi. Bardzo funkcjonalnie rozwiązano także ładowanie, które nie wymaga użycia przewodów, ponieważ port USB wbudowano w pasek – po jego zdjęciu wystarczy tylko podłączyć się do laptopa lub dowolnej ładowarki.Opaskę wyposażono w ekran TFT o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 80x160 pikseli. Dzięki obecności akcelerometru, czujnika podczerwieni i tętna możliwe jest monitorowanie kilkunastu aktywności sportowych. Huawei chwalony jest także za precyzyjną analizę jakości snu podzieloną na cztery fazy. Wady? Bateria o pojemności 91 mAh maksymalnie wytrzymuje jedynie 9 dni. Mimo wodoszczelności 5 ATM wśród aktywności zabrakło także pływania. Zaskoczeniem natomiast nie jest brak NFC oraz GPS.Honor Band 5 miał nieco niewdzięczne zadanie, ponieważ zmuszony został do bratobójczej walki z modelem Huawei Band 4. Różnice między nimi są niewielkie, jednak kilka kwestii przemawia na korzyść Honora. Jakie? Przede wszystkim otrzymał ekran AMOLED o przekątnej 0,95 cala oraz wyższej rozdzielczości wynoszącej 240 × 120 pikseli. Co więcej, bateria o pojemności 100 mAh pozwala na 14 dni pracy – w przypadku intensywnego korzystania czas ten może się skrócić nawet do 5 dni.Do zestawu dołączono ładowarkę, która do podłączenia nie wymaga ściągania paska. Tak jak w przypadku modelu Huawei Band 4, zastosowano tutaj akcelerometr, krokomierz oraz pulsometr optyczny. Tradycyjnie, do dyspozycji dostajemy możliwość monitorowania snu oraz wielu aktywności fizycznych, wśród których wreszcie znaleźć można pływanie. Nie zabrakło także funkcji pomiaru saturacji krwi (Sp02) oraz wodoszczelności 5 ATM. Za łączność ze smartfonem również odpowiada Bluetooth 4.2. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować brak NFC oraz GPS.Huawei Band 4 Pro, jak sama nazwa wskazuje, jest rozwinięciem podstawowej wersji modelu Band 4. Poza kosmetycznymi różnicami dodano moduł GPS, który w przypadku biegania pozwala na precyzyjne śledzenie trasy bez konieczności noszenia smartfonu. Bardzo przydatne, ale Huawei każe sobie za to dopłacić ponad dwukrotność ceny, jaką należy zainwestować w „zwykły” Band 4.Opaska wyposażona jest w matrycę AMOLED o przekątnej 0,95 cala i rozdzielczości wynoszącej 240 x 120 pikseli. Większy ekran oraz obecność modułu GPS oznaczać będzie wyraźnie krótszy czas pracy na baterii (100 mAh), który powinien wynieść ok. 5 dni przy intensywnym korzystaniu. Reszta bez znaczących zmian: opaska pozwala na monitorowanie aktywności fizycznych (w tym pływania), jest też pomiaru saturacji krwi (Sp02), możemy także prześledzić fazy snu. Jedynie szkoda, że w droższym wariancie producent umieścił już nieco leciwy moduł Bluetooth 4.2. Zawiedzeni będą również ci, którzy spodziewali się, że wyższa cena oznaczać będzie obecność modułu NFC.Oppo Band jest to próba zburzenia dotychczasowego ładu polegającego na bezsprzecznym liderowaniu firmy Xiaomi w tej kategorii produktów. Czy się uda? Na papierze opaska wygląda bardzo obiecująco. Sprzęt wyposażony jest w matrycę AMOLED o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 126 x 294 pikseli oraz baterię o pojemności 100 mAh, która ma zapewniać do 14 dni pracy.Opaska pozwala monitorować spalanie kalorii, kroki i dystans, ale też sen, puls oraz - w odróżnieniu od Xiaomi Mi Band 5 – poziom natlenienia krwi. Do dyspozycji użytkowników oddano 12 trybów sportowych. Brak tutaj modułu GPS, ale w wersji Fashion otrzymujemy moduł NFC – prawdopodobnie jednak nie zapłacimy nim w Polsce. Oczywiście konstrukcja zabezpieczona jest wodoszczelnością 5 ATM.Przy okazji zestawienia warto także wspomnieć o nieco tajemniczej opasce. Amazfit Band 6, bo o niej mowa, nie miała jeszcze premiery, ale już wzbudziła wiele emocji. Dlaczego?, Amazfit Band 6 konstrukcyjnie prawdopodobnie będzie kopią modelu Mi Band 5.