Poznaliśmy specyfikację Redmi K30 Ultra

Wiemy, czego się spodziewać.





Redmi K30 Ultra – specyfikacja





fot. Xiaomi Today

Do sieci przedostała się specyfikacja nowego smartfona Xiaomi –. Wszystko to ze względu na proces certyfikacyjny, co oznacza również, iż premiera urządzenia odbędzie się zapewne na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Czego więc można się spodziewać? Przede wszystkim całkiem niezłej mocy oraz możliwości połączenia się z sieciami bezprzewodowymi 5G.TENAA zdradza, iż model Redmi K30 Ultra zostanie wyposażony w modem do łączności z sieciami 5G SA/NSA. Wszystko to poprzez zastosowanie w tym modelu, który wspiera opisywaną technologię. Jeśli chodzi o sam procesor, działa on z prędkością taktowania na poziomie 2,6 GHz i korzysta z zintegrowanego układu graficznego Mali-G77 MC9.Do tego wszystkiego możemy dołożyć także. Tego typu technologia zapewni niezłe prędkości podczas odczytu oraz zapisu danych, jednak na rynku są dostępne już nowsze rozwiązania.Za wyświetlanie obrazu w Redmi K30 Ultra ma odpowiadać ekran o przekątnej. Całość będzie operowała w rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli.Co z aparatem? TENAA wskazuje na to, że Redmi K30 Ultra będzie wyposażony w. Oprócz tego możemy spodziewać się także obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 megapikseli, sensora makro oraz jednego obiektywu do pomiaru głębi. Na przednim panelu znajdzie się kamerka do selfie o rozdzielczości 8 Mpix.Za długie działanie w Redmi K30 Ultra będzie odpowiadaćOficjalna premiera smartfona ma odbyć sięNiestety cena na ten moment pozostaje nieznana.Źródło: XiaomiToday / fot. XiaomiToday