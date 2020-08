Apple przejęło firmę, która może całkowicie zmienić iPhone'y

Mobilne płatności znów na celowniku.





Apple szuka kolejnego sposobu na usługi





fot. Dan Burton - Unsplash

Apple zaczyna coraz bardziej rozpychać się na rynku mobilnych, bezprzewodowych płatności. Amerykańska firma jakiś czas temu wprowadziła Apple Pay na szeroką skalę poza Stanami Zjednoczonymi, a sama usługa świętuje ogromne sukcesy. Oprócz tego, korporacja z jabłkiem w logo zaprezentowała własną kartę kredytową, którą opcjonalnie mogą zamówić użytkownicy. Tym razem jednak dobrze poinformowane źródła donoszą, iż gigant przejął startup Mobeevawe Inc.. Bez konieczności posiadania osobnej konstrukcji przez sprzedawców.Technologia oferowana przez startup Mobeevawe umożliwia osobie kupującej. Tego typu rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno przez małych sprzedawców oraz firmy, które nie chcą wiązać się umowami z gigantami płatniczymi i inwestować w dodatkowy terminal. Bardzo możliwe, iż za pomocą dotknięcia smartfonów, Apple w przyszłości pozwoli na przesyłanie pieniędzy między sobą oraz innych informacji.Technologia Mobeevawe wykorzystuje jedynie aplikację oraz czip NFC, który od wielu latCo ciekawe, Apple nie skomentowało rzekomego przejęcia Mobeevawe (które miało kosztować 100 milionów dolarów). Firma przekazała jedynie, iż od czasu do czasu faktycznie kupuje mniejsze marki technologiczne. To wiemy jednak wszyscy.Apple zazwyczaj kupuje mniejsze startupy, aby wyciągnąć z nich „esencję” oraz pomysł, które oferowały i zaimplementować go do swoich obecnych lub przyszłych produktów. Firma z jabłkiem w logo w ostatnich miesiącach (w tym w nadchodzącym systemie iOS 14), więc można się spodziewać, że i tym razem będziemy mieli do czynienia z czymś ciekawym.Na pewno nadchodzą nowe możliwości związane zŹródło: Bloomberg / fot. Christiann Koepke - Unsplash