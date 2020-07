Xiaomi Youpin Petoneer z zabawką Bluetooth dla kotów. Niecodzienny smart laser

Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć, Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. / foto. Xiaomi-Mijia-Youpin Store @ AliExpress

Koci Sauron Xiaomi Youpin? Ale działa!

To nie pierwszy produkt z platformy Xiaomi Youpin dla kotów. Pisaliśmy też o. A jeśli nie ograniczymy się tylko do gadżetów z logo Xiaomi lub współpracujących firm, to ciekawym produktem jest, które zadba o jakość wody i zachęci pupili do uzupełniania płynów.Proste zabawki dla kotów są najlepsze. Można kupić sztuczną mysz, niewielki kijek z grzechotką na końcu sznurka (lub nawet samym sznurkiem, a przynajmniej każda tego typu "wędka" szybko bywa pozbawiona ciężarka), a nawet urwać samemu kawałek nici lub włóczki i pupil też będzie zadowolony, kiedy będziemy się z nim bawić.W sieci można też znaleźć sporo filmików z czworonogami ganiającymi za czerwoną kropką laserowego wskaźnika. I właśnie ten ostatni aspekt stał się zasadą dawania rozrywki kotom dla twórców Xiaomi Youpin Petoneer Laser. Urządzenie wygląda nieco niepokojąco. Jak biały koci cyklop z jednym okiem. A może raczej kocia wersja oka Saurona z wieży Barad-Dur? Tak, prezentuje się naprawdę dziwnie wywołując skojarzenia z głównym złym charakterem Władcy Pieścieni i ciężko mi uwierzyć, że producent używa określenia "kształt słodkiego kociaka".