Huawei Sound X - głośnik z podwójnym subwooferem Devialet już w Polsce

Huawei wprowadza na polski rynek głośnik Huawei Sound X, który jest owocem współpracy z firmą Devialet. W przedsprzedaży, między 30 lipca a 16 sierpnia, Sound X będzie dostępny w rekomendowanej cenie 1399 zł i z prezentem – bezpłatnym 6-miesięcznym dostępem do aplikacji TIDAL HiFi.Sound X to pierwszy głośnik Huawei klasy premium. Urządzenie pozwala na bezprzewodowe łączenie z telefonem przy pomocy NFC, a żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, wystarczy delikatnie przyłożyć smartfon do urządzenia.Głośnik wyposażony jest również w opatentowaną przez firmę Devialet technologię przetwarzania sygnału SAM (Speaker Active Matching), która jest w stanie dostosować sygnał wyjściowy do specyficznych cech głośnika i zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Basy uderzają z częstotliwością 40 Hz, a amplituda międzyszczytowa osiąga wartość aż do 20 mm.Huawei Sound X wyposażony jest w dwa 3,5-calowe subwoofery. Dzięki konstrukcji Push-Push, symetryczna struktura pozwala każdemu z subwooferów niwelować wibracje wytwarzane przez ten drugi. Podczas wydobywania się z głośnika bardzo niskich tonów, obudowa Huawei Sound X nie wibruje, dzięki czemu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń. Huawei Sound X został oznaczony certyfikatem Hi-Res, który przyznawany jest topowym urządzeniom do odtwarzania muzyki.

Huawei Sound X / foto. Huawei

Design premium i łatwość obsługi

Huawei Sound X / foto. Huawei

Cena i dostępność

Konstrukcja głośnika, nagrodzona w konkursie iF Design Awards 2020, zapewnia dźwięk przestrzenny 360 stopni. Sound X wyposażony jest w 6 głośników wysokotonowych o pełnej częstotliwości, która są równomiernie rozmieszczone wokół obudowy.Smartfon można połączyć z głośnikiem za pomocą funkcji Huawei Share, która umożliwia bezprzewodowe łączeniejedynie poprzez przyłożenie telefonu do urządzenia. Połączenie z głośnikiem możliwe jest również za pomocąSound X wyposażony jest w specjalne czujniki, dzięki którym za pomocą prostych gestów można wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie muzyki – wystarczy przykryć górną część głośnika otwartą dłonią. Natomiast zbliżenie ręki do głośnika na około 5 cm wybudza go.Wymiary głośnika to 165 mm x 203 mm, a całość waży ok.Huawei Sound X z 6-miesięcznym bezpłatnym dostępem do TIDAL HiFi można kupić w przedsprzedaży do 16 sierpnia w rekomendowanej ceniew oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Sprzedaż regularna rozpocznie się 17 sierpnia. W sklepach Media Markt specjalna oferta na głośnik Huawei Sound X będzie dostępna od 5 sierpnia.Głośnik trafił już do naszej redakcji, a wkrótce opublikujemy szczegółową recenzję urządzenia.Źródło: Huawei