Konami wchodzi na rynek komputerów do gier

Konami to marka, która znana jest głównie z klasycznych i niemalże legendarnych już gier, takich jak chociażby Pro Evolution Soccer czy Metal Gear Solid lub Silent Hill. Wygląda na to, ze Japończycy chcą spróbować swoich sił także. Pc Watch informuje, iż Konami wypuściło nowy sprzęt w systemie przedsprzedaży i można go kupić w cenie około 184 tysięcy jenów.. Sprzęt zostanie wysłany do zainteresowanych użytkowników już we wrześniu.Trzeba przyznać, że komputery zaprezentowane przez Konami wyglądają dość oryginalnie.i wyglądają naprawdę futurystycznie. Co jednak znajdziemy w środku?Konami chwali się, iż zaimplementowało do swoich sprzętów procesory Intela dziewiątej generacji. Podstawowa konfiguracja Konami C300 posiada procesorużytkownika. W mocniejszych wersjach można liczyć na procesor Intel Core i7-9700, kartę graficzną NVIDIA RTX 2070 Super oraz 16 GB RAM i 1 TB miejsca na dysku twardym. Niektóre konfiguracje komputerów posiadają także przezroczyste panele boczne oświetlane przy pomocy diod RGB.Konami przyjęło taktykę, która raczej nie sprawdzi się na międzynarodowych rynkach. Owszem, w Japonii granie na PC przeżywa prawdziwy renesans, szczególnie w 2020 roku, jednak widać, iż firma nie ma za bardzo pomysłu na to, jak mogłaby jeszcze zarobić pieniądze.. Komputery proponowane przez Konami sprawdzają się w przypadku osób o małym pojęciu dotyczącym składania własnej konfiguracji sprzętowej.W przypadku innych nisz, Japończycy raczej nie odniosą sukcesu.Źródło: TheVerge / fot. Konami