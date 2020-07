Huawei wyprzedza Samsunga i Apple w kontekście sprzedaży smartfonów

Sukces producenta.





Huawei rozbija duopol





Canalys podając najnowsze statystyki wiedziało, iż znajduje się w nich prawdziwa bomba. Okazuje się, że. To pierwszy tego typu trzymiesięczny okres w historii chińskiego producenta. Drugi kwartał globalnie należał do Huawei. Jak jednak wygląda reszta statystyk? Zdecydowanie warto się im przyjrzeć, szczególnie w dobie ostatniego, pandemicznego kryzysu na rynku smartfonów.Póki co rynek ma nowego zwycięzcę, jednak nikt nie był w stanie przewidzieć tego typu wygranej rok, a nawet sześć miesięcy temu. Pierwotnie oczekiwano, iż Huawei zostanie skutecznie zablokowane oraz „zduszone” przez naciski ze strony Stanów Zjednoczonych oraz kolejne zakazy wydawane przez administrację Donalda Trumpa. Największym gwoździem do trumny stał sięW drugim kwartale 2020 roku, Huawei wysłało do swoich klientów prawie 56 milionów smartfonów. Oznacza to spadek o pięć procent względem analogicznego okresu z 2019 roku, jednak na tle konkurencji Chińczycy wypadają dalej bardzo dobrze. Dla porównania, w tym samym okresie 2020 roku, Samsung odnotował gwałtowny spadek, który pozwolił marce sprzedać 53,7 miliona urządzeń –Paradoksalnie to właśnie pandemia koronawirusa pomogła Huawei odnieść zwycięstwo w statystykach. Stało się tak głównie dlatego, iżHuawei jest jednak obecnie uzależnione od Chin – na terenie Państwa Środka marka sprzedaje 72 procent wszystkich swoich urządzeń. To może sugerować, iż opisywana dominacja marki na rynku będzie krótka.W najbliższej przyszłościŹródło: PhoneArena / fot. instalki.pl