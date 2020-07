Najcieńszy powerbank na świecie Clutch V2. Idealny do portfela

Mały i wygodny powerbank Producenci powerbanków promując swoje konstrukcje zwykle zwracają uwagę na bardzo dużą pojemność, wiele złącz, szybkie ładowanie czy ewentualnie dodatki typu latarka albo większa liczba portów. Twórcy Clutch V2 skupili się na czymś zupełnie innym - kompaktowości.



Przejściówki albo pendrivy możemy zmieścić w portfelu, najlepiej miejscu dedykowanym monetom. W końcu to niewielkie gadżety. A powerbanki? Trzeba trzymać je w plecaku, torebce czy ewentualnie kieszeni. Zazwyczaj podczas wyjścia mamy smartfon i portfel, nawet jeśli nie zabieramy ze sobą torby lub innego nosidła. A gdyby tak trzymać powerbank właśnie w portfelu?



Trzy kolory i dwie wtyczki do wyboru, a w zestawie dostaniemy jeszcze kabelek microUSB / foto. Clutch @ Kickstarter



Z takiego założenia wyszli twórcy Clutch V2. Ich awaryjny akumulator z wyglądu przypomina najbardziej kartę płatniczą. Jego wymiary, to 5,08 x 7,62 x 1,52 cm, a waga wynosi 57 g. Mimo obiektywnie niewielkiej, choć i tak znacznie większej grubości niż karta, i tak powinien zmieścić się w kieszonkę przeznaczoną dla kart płatniczych lub lojalnościowych. Jeśli będziemy go nosić wśród pieniędzy i dokumentów, to zawsze powinien być pod ręką, po prostu nie trzeba będzie o nim pamiętać. Przy okazji zapewni wygodę przy jednoczesnym używaniu telefonu, można go trzymać razem w jednym ręku, kiedy będzie dotykał do pleców smartfonu. Typowy powerbank w takiej sytuacji nie byłby tak komfortowy.



Pojemność i szybkość ładowania bez wodotrysków

Jeśli jeszcze pamiętacie awaryjne akumulatory Xiaomi Mi Power Bank 3 o bardzo dużej pojemności 30 tys mAh czy Przejściówki albo pendrivy możemy zmieścić w portfelu, najlepiej miejscu dedykowanym monetom. W końcu to niewielkie gadżety. A powerbanki? Trzeba trzymać je w plecaku, torebce czy ewentualnie kieszeni. Zazwyczaj podczas wyjścia mamy smartfon i portfel, nawet jeśli nie zabieramy ze sobą torby lub innego nosidła. A gdyby tak trzymać powerbank właśnie w portfelu?Z takiego założenia wyszli twórcy Clutch V2. Ich awaryjny akumulator z wyglądu przypomina najbardziej kartę płatniczą. Jego wymiary, to 5,08 x 7,62 x 1,52 cm, a waga wynosi 57 g. Mimo obiektywnie niewielkiej, choć i tak znacznie większej grubości niż karta, i tak powinien zmieścić się w kieszonkę przeznaczoną dla kart płatniczych lub lojalnościowych. Jeśli będziemy go nosić wśród pieniędzy i dokumentów, to zawsze powinien być pod ręką, po prostu nie trzeba będzie o nim pamiętać. Przy okazji zapewni wygodę przy jednoczesnym używaniu telefonu, można go trzymać razem w jednym ręku, kiedy będzie dotykał do pleców smartfonu. Typowy powerbank w takiej sytuacji nie byłby tak komfortowy.Jeśli jeszcze pamiętacie awaryjne akumulatoryo bardzo dużej pojemności 30 tys mAh czy MO-10000 pozwalający dostarczyć aż 60 W energii i te cechy są z waszego punktu widzenia istotne, to Clutch V2 nie zastąpi wam głównego powerbanku. Niestety nie ma ani sporego zapasu energii ani szybkiego ładowania. Choć nie powstał, aby konkurować z takimi sprzętami.



Przykładowe możliwości ładowania dla wielu smartfonów / foto. Clutch @ Kickstarter



Jego pojemność wynosi 3000 mAh. To mniej niż baterie części smartfonów, ale awaryjnie i tak będzie niezastąpiony. W zależności od przytaczanych modeli telefonów, możemy podładować je do poziomu około 60 proc, a nawet w pełni mając jeszcze niewielki zapas. Producent zaprezentował tabelkę z przykładowymi danymi ładowania. Do wyboru mamy edycje ze zintegrowanym kabelkiem USB-C lub Apple Lightning i trzy warianty kolorystyczne (czarny, biały, różowy). Niestety powerbank napełnimy energią tylko dzięki microUSB (kabelek w zestawie). Nie znamy też szybkości ładowania, ale pewnie to tylko standardowe 2 A, inaczej chwalono by się jakąś szybką technologią.



Nawet połowa ceny na Kickstarterze

Mimo niewiadomej w kwestii prądowej, powerbank wydaje się ciekawym projektem. Clutch V2 można wesprzeć na Kickstarterze. Pierwsza partia z największą zniżką, która kosztowała 24 dolary (około 110 złotych) rozeszła się błyskawicznie. Teraz należy wydać 29 dolarów (mniej więcej 90 złotych), ewentualnie zdecydować się na zestaw kilku sztuk z nieco niższą jednostkową należnością. Zgodnie z opisami zniżek można obliczyć, że regularna cena po kampanii na Kickstarterze powinna wynosić 49 dolarów (niecałe 185 złotych). Wysyłki będą miały miejsce we wrześniu.



Źródło i foto: Clutch @ Kickstarter Mimo niewiadomej w kwestii prądowej, powerbank wydaje się ciekawym projektem.. Pierwsza partia z największą zniżką, która kosztowała 24 dolary (około 110 złotych) rozeszła się błyskawicznie. Teraz należy wydać 29 dolarów (mniej więcej 90 złotych), ewentualnie zdecydować się na zestaw kilku sztuk z nieco niższą jednostkową należnością. Zgodnie z opisami zniżek można obliczyć, że regularna cena po kampanii na Kickstarterze powinna wynosić 49 dolarów (niecałe 185 złotych). Wysyłki będą miały miejsce we wrześniu.Źródło i foto: Clutch @ Kickstarter

Awaryjne zasilanie jak karta kredytowa.