Wyciekły ceny MacBooków z procesorami ARM

To może być niespodzianka.





This is for Apple Silicon MacBook(2020) https://t.co/01sKK2iDba — Komiya (@komiya_kj) July 28, 2020

Apple przygotowuje się do zaprezentowania oraz wprowadzenia do sprzedaży nowych komputerów MacBook z autorskimi procesorami opartymi o architekturę ARM. Nowe przecieki, które trafiły do sieci wskazują na to, iż opisywane sprzętyZ takich informacji ucieszy się zapewne spore grono fanów amerykańskiego producenta.Wiadomość pochodzi od tego samego użytkownika, który już wcześniej chwalił się zdobyciem między innymi całego harmonogramu wydawniczego nowych produktów Apple na jesień 2020 roku. Według źródła, pierwszy MacBook z procesorem ARM będzie kosztował. MacBook Pro z jednostką ARM zostanie z kolei wyceniony naOczywiście nie są to potwierdzone informacje, tak więc warto brać je z przymrużeniem oka, jednak ewentualne ceny nowych MacBooków z procesorem Apple wyglądają bardzo przyjemnie.Porównując opisywane ceny z cenami, które obecnie trzeba zapłacić za MacBooki, wyglądają one bardzo dobrze. Jeśli informacje się potwierdzą, to Apple faktycznie pokaże, iż produkcja własnych komponentów jest znacznie tańsza, co finalnie pozwala obniżyć cenę sprzętu. Z drugiej strony, Apple ma ogromne pole do popisu i wie, że wprowadzenie nowych procesorów do komputerów będzie dużym szokiem nie tylko dla samych programistów, ale również dla klientów. Finalnie, poprzez obniżenie cen amerykańska marka może chcieć przyciągnąć nowe, zainteresowane osoby, dla których tańszy MacBookMożna spodziewać się, iż nowe MacBooki zaoferują użytkownikom. Do tego wszystkiego minie jednak trochę czasu zanim producenci aplikacji w pełni zoptymalizują swoje rozwiązania, aby działały one sprawnie na sprzętach z jabłkiem w logo.Opisywane ceny dają jednak nadzieję, żeŹródło: Tomsguide / fot. Marcin Nowak - Unsplash.com