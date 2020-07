Oculus Quest VR w nowej wersji może pokazać się już jesienią

Niektórzy wciąż inwestują w mobilny VR

Czemu można tak sądzić? Jeden z internautów opublikował na Twitterze rzekomy render nowego Oculusa. Przypomina właśnie mobilną edycję Quest, choć widać pewne różnice. Niewiele możemy powiedzieć o sprzęcie po jednej grafice, ale od spodu da radę dostrzec szeroki przycisk po prawej stronie, a na lewym boku złącza USB-C i audio minijack. Poza tym wydaje się, że zabrakło regulacji rozstawu soczewek.Kiedy premiera lub prezentacja? Jeśli wierzyć użytkownikowi Twittera o pseudonimie WalkingCat, to 15 września. Taki podpis widnieje przy zamieszczonej przez niego grafice. Niestety nic więcej nie wiemy, to jedyne strzępki informacji, które opublikował WalkingCat. Miejmy nadzieję, że należący do Facebooka Oculus dość szybko uchyli rąbka tajemnicy.Ciekawe, czy Oculus planuje jakiekolwiek ruchy w temacie. W końcu niedawno zapowiedział koniec wsparcia i sprzedaży. Może to oznaczać całkowite zakończenie prac nad tą linią na rzecz Oculus Quest, ale jest pewna szansa, że wręcz przeciwnie - plany przebudowy Go - choć to mniej prawdopodobne. No cóż, widać mobilny VR jeszcze nie umarł i mimo wielu projektów stacjonarnych jak chociażby mające ukazać się jesienią, to jednak wciąż znajdujemy duże firmy, które inwestują w przenośne wersje.Źródło i foto: WalkingCat @ Twitter