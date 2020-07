PlayStation 5 ze szczerego złota. Limitowane PS5 z 24 karatami

Bardzo droga konsola Sony Jeszcze nie wystartowała przedsprzedaż normalnych edycji PlayStation 5 od Sony, a już teraz jedna z firm przerabiających elektronikę na modłę premium, zapowiedziała swoją specyficzną wersję. Mowa o Truly Exquisite i ich zbliżającej się modyfikacji pokrytej 24-karatowym złotem. Taka konsola pasuje bardziej do domu milionera niż nawet bogatego, ale w miarę typowego gracza. A może nie i cena nie okaże się aż tak zaporowa?



Niestety nie wiemy, kiedy dokładnie będzie można zamówić 24K Gold Sony PlayStation 5, ani za jakie pieniądze. Firma wspominała jedynie o grudniu, bez szczegółów. Jednak pewnym tropem mogą być inne urządzenia. Brytyjczycy oferują różne pozłacane sprzęty, część także z kryształkami czy grawerunkami.



Do złotej konsoli klienci otrzymają też równie luksosowe słuchawki i gamepada w zestawie / foto. Truly Exquisite



Przykładowo zwykła złota wersja (również 24-karatowa) Samsunga Galaxy S20, to wydatek 3,6 tysiąca funtów (prawie 17,5 tysiąca złotych). Ten sam, ale już w pełni normalny Galaxy S20 zamówiony prosto ze sklepu producenta, kosztuje na wyspach 899 funtów. Przebitka jest ogromna, aż 2,7 tysiąca funtów (ponad 13 tysięcy złotych).



PlayStation 5 wymagać będzie sporo złota

Na stacjonarną konsolę do gier na pewno pójdzie więcej materiału, więc różnica w cenie powinna być jeszcze większa. Poza flagowym wydaniem pokrytym 24-karatowym złotem, Truly Exquisite będzie oferowało też wariant platynowy i z 18-karatowym różowym złotem. Poza samą konsolą, w zestawie znajdziemy luksusowego gamepada i słuchawki, a należy brać pod uwagę, że do ich wykończenia będzie potrzeba tyle drogocennych kruszców, co na cały wspominany smartfon, albo i więcej. Niestety nie wiemy, kiedy dokładnie będzie można zamówić 24K Gold Sony PlayStation 5, ani za jakie pieniądze. Firma wspominała jedynie o grudniu, bez szczegółów. Jednak pewnym tropem mogą być inne urządzenia. Brytyjczycy oferują różne pozłacane sprzęty, część także z kryształkami czy grawerunkami.Przykładowo zwykła złota wersja (również 24-karatowa) Samsunga Galaxy S20, to wydatek 3,6 tysiąca funtów (prawie 17,5 tysiąca złotych). Ten sam, ale już w pełni normalny Galaxy S20 zamówiony prosto ze sklepu producenta, kosztuje na wyspach 899 funtów. Przebitka jest ogromna, aż 2,7 tysiąca funtów (ponad 13 tysięcy złotych).Na stacjonarną konsolę do gier na pewno pójdzie więcej materiału, więc różnica w cenie powinna być jeszcze większa. Poza flagowym wydaniem pokrytym 24-karatowym złotem, Truly Exquisite będzie oferowało też wariant platynowy i z 18-karatowym różowym złotem. Poza samą konsolą, w zestawie znajdziemy luksusowego gamepada i słuchawki, a należy brać pod uwagę, że do ich wykończenia będzie potrzeba tyle drogocennych kruszców, co na cały wspominany smartfon, albo i więcej.



December 2020#ps5 #PlayStation5 https://t.co/sTadxlgjKJ pic.twitter.com/Zm9MpJP27W — Truly Exquisite® (@TrulyExquisite1) July 22, 2020

Jeśli cena Samsunga nie ostudziła w was zapędu, to wciąż można zapisać się do mailingu na stronie producenta. Kiedy ruszą zamówienia na pozłacane PS5, Truly Exquisite wyśle stosowną wiadomość na skrzynkę mailową. Jeśli cena Samsunga nie ostudziła w was zapędu, to wciąż można zapisać się do mailingu na stronie producenta. Kiedy ruszą zamówienia na pozłacane PS5, Truly Exquisite wyśle stosowną wiadomość na skrzynkę mailową.



To nawet ważny ruch, bo przedsiębiorstwo nie prowadzi taśmowej produkcji. PS5 może być limitowane nie tylko przez Sony, a przede wszystkim u tego luksusowego dostawcy. Firma wypuszcza tylko niewielkie serie swoich błyszczących edycji znanych elektronicznych sprzętów. No cóż, to może lepiej Apple Watch, w końcu też jest w ofercie, a to zdecydowanie mniejszy produkt? Cóż, w jego przypadku także nie jest tanio. 2150 funtów, to w końcu 10,4 tysiąca złotych. Na pocieszenie można dodać, że wszystkie międzynarodowe wysyłki zakupionych towarów są bezpłatne, ale za tyle tysięcy, to nic dziwnego.



Źródło i foto: Truly Exquisite To nawet ważny ruch, bo przedsiębiorstwo nie prowadzi taśmowej produkcji., a przede wszystkim u tego luksusowego dostawcy. Firma wypuszcza tylko niewielkie serie swoich błyszczących edycji znanych elektronicznych sprzętów. No cóż, to może lepiej, w końcu też jest w ofercie, a to zdecydowanie mniejszy produkt? Cóż, w jego przypadku także nie jest tanio. 2150 funtów, to w końcu 10,4 tysiąca złotych. Na pocieszenie można dodać, że wszystkie międzynarodowe wysyłki zakupionych towarów są bezpłatne, ale za tyle tysięcy, to nic dziwnego.Źródło i foto: Truly Exquisite

Luksusowa konsola dla milionerów?