Moto G9 Plus z szybkim ładowaniem i niezwykle pojemną baterią

Moto G9 Plus z baterią o pojemności prawie 5000 mAh!

Moto G8 Power l Źródło: Instalki.pl

Motorola najwyraźniej zdaje sobie sprawę z tego, że szybkie ładowanie powinno być standardem w dzisiejszych smartfonach. Dowodem na to są nowe odkrycia zawierające m.in. specyfikację Moto G9 Plus. Użytkownicy będą mogli liczyć na bardzo pojemny akumulator.Moto G9 Plus rzecz jasna nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziana, lecz wcześniejsze przecieki nie powinny dziś już raczej nikogo dziwić. Jak się okazuje,. To jednak nie wszystko.Urządzenie otrzyma ponadto. To świetna wiadomość dla tych konsumentów, którym coraz bardziej zależy na czasie. Wnętrze Moto G9 Plus nie jest jeszcze do końca znane.Wiemy, że na pokładzie znajdzie się. Takie liczby nikogo nie powinny w tym przypadku dziwić, gdyż smartfon niezmiennie będzie należał do średniej półki cenowej. Wsparcie dla szybkiego ładowania robi przez to jeszcze większe wrażenie.Kiedy premiera? Motorola jeszcze tego nie zdradziła. Musimy więc uzbroić się więc w cierpliwość i oczekiwać na oficjalną prezentację smartfona.Źródło: TechSpot / Foto. Instalki.pl