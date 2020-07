Quick Charge 5 będzie rewolucją. Pełna bateria w 15 minut

Nie tylko smartfony, jak widać Qualcomm eksponuje możliwość wydajnego ładowania laptopów / foto. Qualcomm

Szybko, ale i bezpiecznie

I już niedługo to się zmieni. Quick Charge w wydaniach 2.0, 3.0 i 4.0 zapewniały pewną ewolucję i więcej stopni dostosowania prądu w zależności od stanu baterii i urządzenia, ale maksymalnie obsługiwały tylko 18 W. Dopiero Quick Charge 4+ nadrobił zaległości i dał możliwość korzystania z 27 W, a nawet w niektórych późnych modelach z 45 W. Mimo sporej różnicy względem 4.0, edycja 4+ nie była tak wielką rewolucją na tle konkurencji, która przecież nie spała. Inaczej będzie w przypadku Qualcomm Quick Charge 5. Dzięki niemu sprzęty zgodne z rozwiązaniem Amerykanów wejdą do wyścigu przekroczenia progu 100 W.Pisaliśmy o tym, że wyjątkowo szybkie doprowadzenia telefonu do pełnego stanu baterii powinno wkrótce być powszechniejsze. W końcutakże w przypadku Quick Charge 5. A konkretniej od 0 proc. do 50 proc. w 5 minut, a do 100 proc. w 15 minut (zakładając pojemność akumulatora 4500 mAh). Nawet słysząc to dziś, a nie kilka lat temu, wartości wydają się jak wyjęte z kosmicznych technologii.Przy czym producent zapewnia, że zastosowane układy zadbają o żywotność baterii. Quick Charge 5 będzie też zaopatrzony w bogaty pakiet aż 12 różnych zabezpieczeń m.in. przed skokami napięcia i wysoką temperaturą. Choć ta ostatnia mimo zwiększenia mocy wypada i tak lepiej niż w poprzednich wydaniach Quick Charge, więc ładowarki oraz telefony powinny być chłodniejsze niż wcześniej, nawet o 10 stopni Celsjusza. Efektywność zasilania określona jest na powyżej 98 proc.