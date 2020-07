Xiaomi patentuje smartfona z wbudowanymi słuchawkami bezprzewodowymi

Takiego pomysłu jeszcze nie było.





Xiaomi znów eksperymentuje z konstrukcją smartfona





Xiaomi znane jest z tego, iż często– przykładem niech będzie chociażby prototyp Mi Mix Alpha, który posiada wyświetlacz otaczający praktycznie całą obudowę sprzętu. Na przestrzeni lat chińska firma opatentowała wiele rozwiązań i kilka z nich faktycznie ujrzało światło dzienne. Nowy pomysł Xiaomi, które będzie można schować w obudowie urządzenia. Na pierwszy rzut oka pomysł wygląda ciekawie, jednak może mieć on kilka istotnych wad.Patent Xiaomi, który pojawił się w sieci z– w przeszłości dostarczali oni sporo informacji związanych z producentami mobilnymi oraz ich oryginalnymi pomysłami. Jak można zauważyć na rycinach, smartfon Xiaomi nie posiada aparatu do zdjęć selfie – zamiast tego, sprzęt polega na kamerze umieszczonej bezpośrednio pod ekranem. Tego typu koncepcjeNajbardziej intrygujący aspekt opisywanego projektu, to jednak górna część obudowy. „Dziury” w konstrukcji smartfona mają zostać wykorzystane do pomieszczenia wbudowanych słuchawek bezprzewodowych. Akcesorium będzie można schować bezpośrednio w górnej części obudowy, podobnie jak ma to miejsce z rysikiem S-Pen u Samsunga.Niestetyprzed zrealizowaniem tego typu pomysłu. O ile część konstrukcji słuchawek bezprzewodowych jest smukła, tak elementy wkładane przez użytkownika do uszu są już grube i kolidują z nowoczesną, cienką obudową smartfonów. Oprócz tego, tworząc pokrowiec z urządzenia mobilnego, firma narażałaby się na brak możliwości zapewnienia stosownych certyfikatów związanych z wodoszczelnością oraz odpornością na kurz.Bardzo możliwe, iż pomysł Xiaomi nie ujrzy światła dziennego, ale… to na pewnoŹródło: PhoneArena / fot. Let'sGoDigital