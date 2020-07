Microsoft automatycznie aktualizuje Windows 10 do wersji 2004

Jak wstrzymać automatyczne aktualizacje Windows 10?

W ostatnich latach Microsoft nie ma szczęścia do dużych aktualizacji systemu Windows 10. Każda z nich powoduje mniejsze lub większe problemy. Nie inaczej było w przypadku, która zadebiutowała w maju tego roku.Były problemy z drukowanie, połączeniem sieciowym, a zdarzało się nawet, że z systemu znikały podstawowe programy jak notatnik czy Paint . Microsoft sukcesywnie wdraża poprawki i wygląda na to, że rozpoczęła się kolejna fala automatycznych aktualizacji.Strategia Microsoftu zakłada automatyczne wdrożenie aktualizacji na komputerach z systemem. Producent z Redmond korzysta z uczenia maszynowego aby wytypować więcej komputerów, które otrzymają majowy update.Oznacza to, że użytkownicy Windows 10 w wersji 1903 i 1909 powinni automatycznie otrzymać wersję 2004 przez system Windows Update bez konieczności ręcznego sprawdzania aktualizacji. Całość przebiegnie automatycznie, a użytkownik będzie musiał jedynie uruchomić ponownie komputer.Istnieje spore grono użytkowników, którzy nadal podchodzą sceptycznie do nowości oferowanych przez Microsoftu. W takim przypadku można skorzystać z opcji wstrzymania aktualizacji.Aby wstrzymać aktualizacje Windows 10 przejdź do ustawieńi wybierz, a następnie przewiń ekran do pola "Wstrzymaj aktualizacje". System pozwala tymczasowe wstrzymanie aktualizacji na danym urządzeniu przez maksymalnie 35 dni.