Konsola retro Powkiddy A12 jak przenośny automat arcade do gier

Specjalizujący się w konsolach Chińczycy z Powkiddy wprowadzili na rynek kolejny model swojej produkcji. Jeśli myślicie o jakimś w pełni autorskim rozwiązaniu, to nie jest ten dział maszynek do zabawy. Powkiddy oferuje emulatory starych sprzętów, które mogą w jednym urządzeniu oferować obsługę wielu środowisk od różnych firm.

Gra we dwójkę po podłączeniu jednego lub dwóch gamepadów / foto. foto. PowKiddy @ AliExpress

Zagadkowe wnętrze emuluje wachlarz konsol

I taki jest też najnowszy Powkiddy A12. Tym razem inaczej niż w przypadku kiedyś opisywanegoczy urządzeń wzorowanych na designie linii Game Boy również od Nintendo, A12 wydaje się autorski pod kątem wizualnym. Oczywiście mimo swoich przenośnych wymiarów ma przypominać stacjonarne stare automaty do gier, ale nie jest po prostu pomniejszonym konkretnym automatem, a raczej ich ogólnym wyobrażeniem.Po wyciągnięciu z pudełka naszego Powkiddy A12, od razu rzuci się w oczy ekran o przekątnej 9 cali i rozdzielczości 1024 x 600 px (mało, ale do starych retro produkcji taka wartość powinna wystarczyć) oraz zestaw manipulatorów niczym ze starej maszyny arcade. Drążek ze sporą wieńczącą go kulką, a nie krzyżak czy nowoczesna gałka, sześć większych okrągłych przycisków - wielbiciele automatów poczują się jak w domu. Dodatkowo powyżej drążka znalazło się miejsce dla pięciu małych przycisków funkcyjnych: powrót, głośniej i ciszej, select i determine, który jest zapewne programowalny.Z tyłu producent umieścił port HDMI (rzekomo HD, więc powinien przekazywać większą rozdzielczość niż ta z wbudowanego ekranu), wyprowadzenie dźwięku jackiem audio 3,5 mm, dwa porty USB do podpięcia opcjonalnych kontrolerów, czytnik kart microSD (do 64 GB) i złącze zasilania wyglądające jak microUSB. W połowie wysokości pleców znalazł się też całkiem duży głośnik. Wymiary urządzenia, to 24 x 21 x 19 cm, a pojemność zastosowanego akumulatora wynosi 4000 mAh. Nie znamy konkretniejszych technikaliów związanych z wydajnością. Powkiddy wspomina wyłącznie o bliżej niesprecyzowanym czterordzeniowym procesorze ARM Corex-A7.