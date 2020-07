OnePlus Nord w teście wytrzymałości. Jak sobie poradził?

Tak sobie.





Stworzenie smartfona poniżej półki premium zawsze wiąże się z pewnymi kompromisami – nie inaczej jest w przypadku nowego urządzenia od chińskiego OnePlus.tak, aby mógł on sprawdzić jego wytrzymałość. Jak najnowszy sprzęt Chińczyków poradził sobie w tym teście? Całkiem nieźle, jednak do pewnego momentu. JerryRigEverythingWarto zwrócić uwagę, iż nowy smartfon OnePlus posiada w pudełku dodatkowy pokrowiec, który ma chronić go przed uszkodzeniami oraz zarysowaniami – co ciekawe, ma on także specjalną zaślepkę na port do ładowania. Producent w ten sposób chciał zapewneJeśli chodzi o odporność na zadrapania, OnePlus Nord– wszystko przez zastosowanie na wyświetlaczu powłoki Gorilla Glass. Ramki urządzenia odkrywają prawdę: mamy tu do czynienia z plastikiem, który bardzo łatwo schodzi wraz z nożem JerryRigEverything. Miłym akcentem jest zastosowanie przez producenta specjalnych gumek poprawiających odporność na wodę oraz zachlapania.Z metalu zostały wykonane takie części smartfona, jak przycisk power oraz slider pozwalający na wyciszenie dźwięków. Test przypalania zapalniczką wygląda niemalże identycznie, jak w przypadku droższych urządzeń – ekran AMOLED wraca do pierwotnej formy po ochłodzeniu.To, w czym OnePlus Nord wypada naprawdę słabo to wytrzymałość strukturalna., łamiąc się mniej więcej na środku smartfona. Nieco mocniejsze, drugie wygięcie sprawia, iż wyświetlacz OnePlus Nord przestaje odpowiadać. Można powiedzieć, że OnePlus Nord jest naprawdę dobrze wykonanym urządzeniem –, a tym bardziej chował do tylnej kieszeni spodni.Pod innymi względamiŹródło: YouTube / fot. zrzut ekranu YouTube