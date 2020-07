Komputer jak z Cyberpunka 2077. W polskim PC użyto specjalnego GeForca

Rozłożone ramiona w całej swej okazałości/ foto. GeForce @ Facebook

Powercore i jego podwójna unikalność

Pamiętacie jeszcze specjalną edycję karty graficznej Nvidia GeForce RTX 2080 Ti? Tak, chodzi o tą w oficjalnej wersji dla Cyberpunka 2077 z niecodziennym żółtym malowaniem. Staszek wykorzystał jeden jej egzemplarz do budowy unikalnego komputera. Własnoręcznie wykonane przemalowanie pozostałych elementów też współgra z kolorami karty. Oczywiście projekt musiał być czasochłonny, tworzenie niestandardowej obudowy od podstaw nie jest szybkim zajęciem. Złożenie komputera wyłącznie na bazie kupionych części, to innego typu zajęcie.Kilka przebitek z procesu powstawania komputera można obejrzeć na oficjalnym profilu NVIDIA GeForce Polska w serwisie Facebook pod. Konstrukcja jest także nietypowa ze względu na ruchome części. I wcale nie mam na myśli wiatraków z układu chłodzenia czy wysuwanej tacki na płyty DVD (poza tym komputer Powercore i tak nie ma napędu optycznego). Dwa elementy obudowy mogą się rozłożyć niczym skrzydła albo pokrywy jakiejś nietypowej maszynerii.Jeśli chcecie samemu zbudować podobny komputer lub zamówić go u Staszka "Tipsa" Wiertelaka, to może być pewien problem. Przerobienie komponentów i stworzenie obudowy jest wyzwaniem, ale wykonalnym. Jedynie ciężko przeskoczyć kwestię karty graficznej. Swojego czasu Nvidia wypuściła bardzo krótką limitowaną serię GeForce 2080 Ti w edycji Cyberpunk 2077 i sprzęt ten jest w zasadzie nie do dostania. No chyba, że przemalujemy i przerobimy także inny egzemplarz grafiki upodabniając go do użytej w projekcie. W końcu jak modding, to czemu nie?Źródło i foto: GeForce @ Facebook