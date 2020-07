Xiaomi wprowadzi swój czytnik ebooków na europejski rynek

Doczekamy się go w Polsce?





Źródło: Xiaomi

Xiaomi pomyślnie odrywa od siebie łatkę producenta wyłącznie smartfonów. Na rynku znaleźć można naprawdę przeróżne produkty sygnowane logiem chińskiego koncernu. Już niedługo do jego portfolio trafi również… czytnik ebooków.Wtedy też rozpoczęła się specjalna kampania finansowania społecznościowego. Ta zakończyła się powodzeniem, a sprzęt trafił w ręce chińskich konsumentów. Jak się jednak okazuje, już niedługo być może zagości on w amerykańskich, jak i europejskich domach.Najnowsze doniesienia nie pozostawiają złudzeń – Xiaomi postarało się o zdobycie niezbędnych certyfikatów. Teoretycznie więc czytnik ebooków może zostać wprowadzony do Europy, w tym także i Polski.Czy będzie miał szansę konkurować z Kindlem lub inkBookiem?To rzecz jasna zależy od wielu czynników. Osobiście jestem szczęśliwym posiadaczem czytnika Amazona od ponad pół roku i nie widzi mi się wydawać ponownie kilkuset złotych na urządzenie z identycznymi funkcjami i podobnymi podzespołami.Przede wszystkim czterordzeniowy. Poza tym możemy liczyć na 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Wszystko to zostanie oparte na systemie Android 8.1, co ma swoje złe, jak i dobre strony. Za zasilanie posłuży z kolei bateria o pojemności 1800 mAh.O cenie na innych rynkach niż chiński nie wiemy jednak tak naprawdę nic. Za Mi Ebook Reader w Chinach należy zapłacić. Do tego rzecz jasna dojdą podatki itd. Jeśli koszt nie przekroczy 400 zł, to jestem skłonny przeczuwać, że na czytnik znajdzie się w naszym kraju sporo chętnych.Na więcej oficjalnych wieści musimy jednak jeszcze nieco poczekać.Źródło: Gizmochina / Foto. Xiaomi