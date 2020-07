Poznaliśmy datę premiery i przedsprzedaży nowych iPhone’ów

A także zegarka Apple Watch Series 6.





Apple iPhone 12 – premiera i przedsprzedaż





W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, jakoby Apple planowało wydarzenie na 8 września, w celu zapowiedzi kilku produktów – w tym między innymi długo oczekiwanego jużTo samo źródło, które było odpowiedzialne za przeciek związany z datątwierdzi, iż zdobyło również daty związane z systemem przedsprzedaży nowych, wspomnianych sprzętów Apple. Informacje pokrywają się z innymi, wcześniejszymi doniesieniami, jednak warto przyjąć je z przymrużeniem oka. Nie są to bowiem do końca potwierdzone dane.Czego więc możemy spodziewać się w kontekście premiery nowych sprzętów od Apple?We wtorek, 8 września na scenie mamy zobaczyć Apple Watch Series 6 oraz nową generację iPada. Przedsprzedaż związana z tymi produktami ma rozpocząć się praktycznie od razu po zakończeniu wydarzenia. Dostawa Apple Watch Series 6 rozpocznie się w, a iPad 8 trafi do klientów od. Tego typu oś czas pasuje idealnie do tego, do czego w ostatnich latach przyzwyczaiło nas Apple. Dla porównania, Apple Watch Series 5 zadebiutował 13 września, a wysyłki trafiły do klientów 25 września.Co z iPhone’ami? Modele iPhone 12 oraz iPhone 12 Max będą pierwszymi sprzętami, które trafią na półki. Przedsprzedaż smartfonów ma rozpocząć się. W przypadku flagowych smartfonów wygląda to nieco gorzej. Model 12 Pro oraz 12 Pro Max będą sprzedawane w przedsprzedażySprawa ma związek z pandemią koronawirusa oraz problemami Apple w kontekście łańcucha dostaw.Źródło: PhoneArena / fot. Jason Leung - Unsplash