Surface Duo coraz bliżej? Microsoft podkręca atmosferę

Sprzęt trafił do certyfikacji.





Microsoft Surface Duo – co nas czeka?





2 kids. 2 different math apps being played simultaneously. 1 ⁦foldable device⁩. 2 happy moms. pic.twitter.com/GGo5bxmqDu — liat benzur (@LiatBenZur) July 18, 2020

Kids... check! Water bottle and umbrella.. check! Masks and hand sanitizer.. check!



Ready for an awesome (and safe) day at Disneyworld! (Oh.. and one other thing too... #Surface) pic.twitter.com/JdIsfV2nQ0 — Joe Belfiore (@joebelfiore) July 24, 2020

to sprzęt, o którym słychać już od bardzo dawna. To urządzenie, w którym amerykańska firma pokłada bardzo duże nadzieje, głównie ze względu na możliwość powrotu do rynku mobilnego oraz nowego segmentu klientów. Surface Duo od początku miał działać pod kontrolą zmodyfikowanego systemu Android z kilkoma modyfikacjami. Sprzęt został pokazany kilkukrotnie przez pracowników Microsoftu. Najwyraźniej firma chce w ten sposóbMicrosoft Surface Duo jest nieco inny niż składane, flagowe smartfony, które zostały zaprezentowane w 2019 i 2020 roku chociażby przez Samsunga czy Huawei. Owszem, Surface Duo się składa,– zamiast tego sprzęt wykorzystuje składaną konstrukcję z dwoma niezależnymi ekranami.Idealnie widać to u Liat Ben-zur, która na zdjęciu pokazała, jak jej dzieci korzystają z dwóch ekranów Surface Duo niezależnie – do wykonania konkretnego zadania matematycznego. Oczywiście całość to nic innego, jak „pokazówka”, jednak sprytny, prosty marketing faktycznie może w tym przypadku przyciągnąć zainteresowane osoby.Tylną obudowę nowego sprzętu od Microsoftu widać także na tweedzie Joe Belfiore’a, który udostępnił zdjęcie z wakacjiOficjalnej daty premiery smartfona jak nie było, tak nie ma –, co oznacza, iż może on niedługo zostać oficjalnie pokazany przez Microsoft. Microsoft Surface Duo ma działać w oparciu o dwa ekrany o przekątnej 5,6 cala wykonane w technologii AMOLED. Za sprawne działanie będzie odpowiadać takżeObecnie nie wiadomo, kiedy odkładnie możemy spodziewać się premiery oraz ile Microsoft każe nam zapłacić za swojego nowego smartfona.Źródło: SlashGear / fot. zrzut ekranu z filmu YT