Samsung przygotowuje własną odpowiedź na iPada Pro

O sprzęcie wiemy już prawie wszystko.





fot. WinFuture.de

Samsung Galaxy Tab S7 i S7+





fot. WinFuture.de

Tegoroczne portfolio sprzętów Samsunga z serii Galaxy może być jednym z najgorzej strzeżonych od lat w kontekście przepływu informacji – producentowi zdaje się jednak to nie przeszkadzać. Do sieci przedostały się nie tylko rendery nowych tabletów Koreańczyków, ale również większość ich spodziewanej specyfikacji. Wygląda na pierwszy rzut oka na to, iż. Czego więc możemy się spodziewać?Tegoroczne tablety koreańskiego producenta będą od samego początku pozycjonowane jako produkt premium. Samsung ma wprowadzić na rynek- sprzęty będą posiadały przekątną ekranu na poziomie odpowiednio 11 cali oraz 12,4 cala. To wszystko wygląda bardzo podobnie do tego, co w ostatnich latach robi Apple ze swoją półką flagowych tabletów.Nowe tablety Samsunga mają kilka wspólnych cech, jednak jest ich naprawdę niewiele. Oba modele mogą pochwalić się procesoremoraz wyświetlaczami o częstotliwości odświeżania na poziomie 120Hz. Opisywana część specyfikacji jest niezwykle ważna w kontekście z, być może nawet do 9 milisekund – w ten sam sposób działa Apple Pencil, którego można dokupić osobno do tabletów amerykańskiego producenta.11 calowy tablet będzie korzystał z rozdzielczościpodczas gdy model o przekątnej 12,4 cala zaoferuje. Podstawowy tablet Galaxy S7 wykorzysta również baterię o pojemności 7040 mAh podczas gdy większy model będzie miał akumulator o mocy już 10090 mAh. To spora różnica.Można spodziewać się, iż Samsung będzie promował tablety Galaxy S7 i S7+– podobnie, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy robi to Apple.Na premierę trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.Źródło: WinFuture.de / fot. WinFuture.de