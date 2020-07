15 przydatnych gadżetów z AliExpress w niskiej cenie

Słuchawki, akcesoria i inne tanie gadżety.

Kontynuujemy przegląd tanich, ale ciekawych gadżetów z AliExpress, które kupicie w naprawdę niskiej cenie.Zakupy w Chinach cieszą się ogromną popularnością wśród polskich internautów. Motorem napędowym tego typu transakcji jest nie tylko niska cena, ale i duży wybór produktów oraz oczywiście darmowa dostawa. Najczęściej zamawiając nawet gadżety, których cena nie przekracza dolara możemy liczyć na darmową dostawę. Warto też pamiętać, że zakupy na AliExpress to zabawa dla osób cierpliwych - czas dostawy może wynieść od 2 do 4 tygodni.W dzisiejszym zestawieniu zebraliśmy przydatne gadżety z różnych kategorii. Pod każdym produktem znajdziecie cenę wraz z linkiem do zakupu. Zapraszamy.

Odświeżacz powietrza do samochodu montowany do kratki wentylacyjnej. Producent oferuje mnóstwo stylowych wzorów, a w zestawie znajduje się 10 wkładów.

Regulowany składany stojak na laptopa sprawdzi się na każdym biurku. Urządzenie posiada wiele trybów regulacji, a aluminiowa konstrukcja powinna wytrzymać nawet spore obciążenie (według producenta, nawet do 20 KG). 3 kolory do wyboru.

Idealny gadżet na lato. Zapachowy i wielofunkcyjny odstraszacz komarów można postawić w sypialni lub w innym pomieszczeniu w domu. Na karcie produktu można kupić też same wkłady do urządzenia.

12. Zabawka kinetyczna na biurko

Bezapelacyjnie Xiaomi Air2 SE to produkt, którym powinny zainteresować się osoby szukające solidnych słuchawek dousznych za mniej niż 100 zł. Istotnym parametrem słuchawek TWS jest zawsze czas ich działania na baterii. W tym przypadku Xiaomi obiecuje pracę do ok. 5 godzin. Funkcję ładowarki pełni tutaj etui, które jest w stanie naładować włożone doń słuchawki do pełna nawet trzykrotnie. Co ważne, do ładowania etui zastosowano tu nowoczesne złącze USB-C.