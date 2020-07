Oppo przygotowuje smartwatcha z Wear OS. Premiera już niebawem

Możliwe, że trafi do Polski.





Oppo Watch - czas na debiut w Europie





fot. Oppo

Na początku 2020 roku Oppo zaprezentowało swojego smartwatcha, którego sprzedaż oraz dostępność pierwotnie została ograniczona jedynie do rynku azjatyckiego. Do tej pory akcesorium było dostępne jedynie w Chinach, jednak już niebawem może ono pojawić się na rynku globalnym. Na użytkowników czeka jednak jedna, bardzo istotna zmiana. Zamiast podstawowego oprogramowania dla zegarka rozwijanego przez Oppo,co oznacza szereg dodatkowych możliwości do wykorzystania.Na ten moment wiemy bardzo niewiele na temat nadchodzącego smartwatcha od Oppo, jednak bardzo możliwe, iż sprzęt będzie bezpośrednią kopią modelu z początku roku lub nieco odświeżoną wersją z małymi udoskonaleniami. Cała konstrukcja będzieJeśli nowy zegarek Oppo będzie podobny do poprzedniej generacji sprzętu, to możemy spodziewać się, wsparcia dla technologii eSIM oraz LTE do wykorzystania zegarka bez konieczności użytkowania telefonu, a takżeZegarek Oppo przeznaczony na rynek międzynarodowy miałby działać pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon Wear 2500 oraz 1 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika oraz system zostanie przeznaczone 8 gigabajtów miejsca. Fanów marki na pewno ucieszy fakt, iż w związku z Wear OS, zegarek od Oppo będzie zapewne posiadał czip NFC pozwalający na skorzystanie zSmartwatch ma również umożliwić rozmowy głosowe za pośrednictwem wbudowanego głośnika oraz mikrofonu.Obecnie w Chinach za Oppo Watch trzeba zapłacić 1999 juanów w przypadku wersji z kopertą 41mm oraz 2999 juanów za wersję z kopertą o wielkości 46mm. W przeliczeniu na złotówki daje to obecnieŹródło: Engadget / fot. Oppo