Xiaomi Mi Band 5 z Chin kontra Mi Smart Band 5 z Polski. Czym się różnią?

Długo wyczekiwana opaska sportowa Mi Smart Band 5 od Xiaomi dostępna jest już oficjalnie w Polsce i można kupić ją za 179 zł. Nieco wcześniej sprzęt zadebiutował w Chinach jako Mi Band 5. Oczywiście zakup gadżetu na AliExpress lub innej platformie handlowej sprawi, że zaoszczędzimy nawet kilkadziesiąt złotych.





Mi Band 5 z Chin vs Mi Smart Band 5

Postanowiliśmy sprawdzić, czy opaski różnią się od siebie.Opaskę z Chin zamówiłem- sprzęt dotarł do mnie dokładnie tydzień temu więc miałem trochę czasu aby przetestować opaskę. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Mi Band 5 - pierwsze wrażenia To, co od razu zwróciło moją uwagę, to fakt, że gadżet, a do wyboru mamy jedynie angielski oraz chiński. Warto jednak zauważyć, że aplikacjaoferuje polski interfejs, a wszystkie funkcje związane z obsługą opaski zostały przetłumaczone.Mi Smart Band 5 dostarczył do naszej redakcji polski oddział Xiaomi. Pierwsza różnica widoczna jest na pudełku - gadżet kupiony na AliExpress zdobią napisy w języku chińskim, sprzęt z polskiej dystrybucji posiada pudełko z napisami w języku angielskim, a dodatkowo w dołączonej folii znajduje się instrukcja obsługi w j. polskim.Polska instrukcja nie oznacza polskiego interfejsu opaski. To duże rozczarowanie. Kupując produkt z oficjalnej dystrybucji otrzymujemy. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że aktualizacja powinna pojawić się w połowie sierpnia.Wychodzi zatem na to, że niezależnie od tego, czy kupimy wersję CN czy model z oficjalnej polskiej dystrybucji, na polskie menu będziemy musieli poczekać jeszcze kilka tygodni.Warto też przypomnieć, że Xiaomi w poprzednich latach aktualizowało również chińskie opaski więc osoby, które kupiły taką wersję będą mogły cieszyć się polskim interfejsem.