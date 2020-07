Nadchodzi Gorilla Glass Victus. Co to oznacza dla smartfonów?

Lekko i cienko





Mocniejsza powłoka dla aparatu fotograficznego





fot. Corning

Szklane ramki dookoła obudowy





Szkło zwalczy zarazki?





Nadchodzi nowa generacja smartfonów





Firma Corning opracowuje zupełnie nową powłokę ochronną, która już wkrótce trafi na smartfony. Całe rozwiązanie zostało oznaczone jakoi wiemy już, czego możemy się po nim spodziewać. Użytkownicy, którzy zawsze narzekali na niedostateczną ochronę swojego smartfona i jego wyświetlacza nie będą musieli się już tak bardzo obawiać.Od czasu wprowadzenia na rynek Gorilla Glass 6 w 2018 roku, firma Corning pracowała nad tym, aby stworzyć nowe rozwiązanie pozwalające jeszcze lepiej zabezpieczyć sprzęty noszone przez nas na co dzień w kieszeni. Tym razem zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na zwiększonej odporności na upadki, Corning popracował również nad odpornością swojej powłoki na zarysowania. Szkło ochronne Gorilla Glass Victus- to prawie o pół metra więcej niż w przypadku Gorilla Glass 6. Cała powłoka jest równieżMoże to oznaczać, że. Do testowania swojej technologii Corning używał między innymi papieru ściernego - głównie dlatego, iż najbardziej przypomina on teksturę, którą posiada klasyczny asfalt.Twardsze szkło będzie w stanie przełożyć się na odchudzenie jego konstrukcji - co finalnie pomoże smartfonom w pozostaniu kompaktowymi oraz cienkimi. Corning informuje, iż różnica może dotyczyć nawet kilku milimetrów, co jest kluczowe w przypadku flagowców od Apple oraz Samsunga., w zależności od preferencji danego producenta.Gorilla Glass Victus jest również w stanie. Wystające obiektywy w urządzeniach mobilnych faktycznie są bardziej podatne na zarysowania oraz pęknięcia i ciężko się przed nimi uchronić. Gorilla Glass Victus ma radzić sobie z tym problemem.Nadchodząca technologia 5G trafiająca powoli do smartfonów wymaga konkretnej konfiguracji - szkło może być lepszym przewodnikiem sygnału zamiast metalu używanego przez producentów w ramkach do smartfonów. Większe wykorzystanie szkła, to także zwiększona zdolność chociażby do ładowania bezprzewodowego.Chociaż Gorilla Glass Victus nie posiada żadnych funkcji związanych ze zwalczaniem zarazków, Corning nie ukrywa, iżniż konwencjonalnie stosowane rozwiązania. Przedstawiciel firmy Corning twierdzi, iż firma obecnie testuje czy ich nowa powłoka będzie w stanie wygrać z koronawirusem. Jeśli tak, to partnerzy marki będą mogli śmiało implementować ją w swoich nowych sprzętach.Powłoka ochronna Gorilla Glass Victus- w tym coraz popularniejszym, składanym konstrukcjom. W miarę upływu czasu możliwości ochrony urządzeń mobilnych będą się tylko i wyłącznie zwiększać - a nowe szkło od Corning jest pierwszym krokiem w tę stronę.Źródło: Corning / fot. Age Barros - Unsplash