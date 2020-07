Francja, Niemcy i Belgia nie planują wykluczyć Huawei z budowy sieci 5G

Kolejne wieści w sprawie 5G.





Huawei może nadal inwestować we Francji

Nie wszystkie kraje planują iść śladami Wielkiej Brytanii , która jednoznacznie wykluczyła firmę Huawei z budowy infrastruktury niezbędnej do działania sieci 5G.Belgijski federalny minister telekomunikacji, Philippe de Backer, ogłosił, że nie ma żadnych powodów do blokowania Huawei możliwości budowy sieci 5G w jego kraju. Podobna deklaracja popłynęła także z Berlina, gdzie Jochen Homann, prezes federalnej Agencji do spraw Sieci zarekomendował, aby nie wykluczać Huawei, gdyż nie ma ku temu żadnych powodów.Belgijscy operatorzy wyrażali nadzieję, że rząd nie będzie ponownie rozważał i nie zaostrzy w przyszłości wytycznych dotyczących budowy sieci, w ramach których ograniczyłby możliwości współpracy z wybranymi dostawcami infrastruktury. Swoje stanowisko argumentowali wieloletnią współpracą z Huawei. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanej z dostawcami usług sieciowych, minister telekomunikacji, Philippe De Backer, ogłosił, że Belgia nie będzie zmieniać swojej polityki telekomunikacyjnej.Francuski minister finansów, Bruno le Maire, we wtorkowym wywiadzie dla publicznego radia France Info zadeklarowałz budowy sieci 5G we Francji. Potwierdził tym samym wcześniejsze deklaracje płynące z Paryża.Już w lutym tego roku Bruno le Maire informował o braku planów wykluczenia dla Huawei ze względu na kraj pochodzenia. Warunkiem decydującym o tym, czy Huawei zostanie dopuszczony do budowy sieci 5G we Francji, czy nie, miała być ocena oferty firmy pod względem technicznym oraz cenowym. Przedstawiciel francuskiego rządu zaznaczał przy tym, że możliwe będzie wprowadzenie specjalnych obostrzeń w przypadku sieci zlokalizowanych w pobliżu elementów infrastruktury krytycznej, takich jak obiekty wojskowe.Francja stanowi dla Huawei jeden z kluczowych rynków. W lutym, firma ogłosiła, że zbuduje tam nową fabrykę produktów komunikacji bezprzewodowej. Sprzęt 4G i 5G produkowany w wartej 200 milionów Euro inwestycji będzie dostarczany przede wszystkim do europejskich klientów.Źródło: Huawei