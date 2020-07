Zrób porządek na swoim biurku. Pomoże w tym Genesis Vanad 500

Przydatny gadżet.





Bungee i stojak na słuchawki w jednym

Istnieje co najmniej kilka różnych użytecznychpomagających w zaprowadzeniu porządku na biurku komputerowym i odpowiedniej aranżacji na nim przestrzeni. Oczywiście nie mam tu na myśli środków ułatwiających przecieranie go z kurzu, a raczej gadżety ułatwiające zaprowadzenie ładu z kablami i różnymi innymi przedmiotami leżącymi bez ładu i składu. Jednym z akcesoriów, które mogą ułatwić poprawę estetyki miejsca pracy i rozrywki jest stojaczek Genesis Vanad 500.Do tej pory producenci sprzętu dla graczy łączyli na ogół funkcje bungee dla myszki i huba USB. Firma Genesis poszła o krok dalej i zaprojektowała gadżet o nazwie Genesis Vanad 500 w taki sposób, aby był przy okazji także praktycznym uchwytem na słuchawki. Podstawa wyposażona w antypoślizgowe stopki zapewnia bazę nawet dla cięższych, gamingowych headsetów.Czym jest bungee dla myszki? Akcesorium podtrzymuje kabel od myszki w optymalnej pozycji, co ma zapobiegać tarciu o biurko i przekładać się na większą swobodę i płynność ruchów. Gryzonia można podpiąć bezpośrednio do Vanada 500 za pośrednictwem wbudowanego rozdzielacza z dwoma gniazdami USB.Co ciekawe, konstrukcja dysponuje wbudowanym podświetleniem. Do wyboru jest łącznie siedem kolorów iluminacji i dwa tryby pracy - stały i neonowy. Wbudowany pas LED rozświetla uchwyt wzdłuż krawędzi i biegnie ku podstawie, którą również wyposażono w diody oraz przełącznik do zmiany trybu działania. Sprzęt marki Genesis zasilany jest przewodem USB o długości 1,5 metra.Cena Genesis Vanad 500 wynosiła będzie ok. 90 złotych. Gadżet trafi do sprzedaży pod koniec lipca.Źródło: Genesis