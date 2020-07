Adobe Premiere Pro działa teraz lepiej na laptopach z procesorami od AMD

Ważna aktualizacja.





Laptopy z rozwiązaniami od AMD w końcu dają radę w Adobe Premiere Pro

Wydajność poszczególnych procesorów AMD Ryzen 4000U w programie Adobe Premiere Pro 14.2 w trakcie dekodowania wideo. | Źródło: AMD

Wydajność poszczególnych procesorów AMD Ryzen 4000H w programie Adobe Premiere Pro 14.2 w trakcie dekodowania wideo. | Źródło: AMD

Laptopy z procesorami AMD są coraz lepsze

Adobe Premiere Pro to program, którego nie trzeba przedstawiać osobom zajmującym się obróbką wideo. Rozbudowany edytor do zaawansowanej i profesjonalnej edycji filmów działał do tej pory świetnie na laptopach, pod warunkiem, że były to urządzenia wyposażone w procesory marki Intel. Udostępniona jakiś czas temu aktualizacja pakietu do wersji w końcu uruchomiła akcelerację graficzną AMD w procesie enkodowania wideo H.265 oraz HEVC i diametralnie zmieniła stan rzeczy. Przedstawiciele AMD chwalą się sporym wzrostem efektywności pracy swoich układów.AMD AMF (Advanced Media Framework) jest technologią przetwarzania multimediów umożliwiającą znacznie szybsze enkodowanie wideo z akceleracją graficzną na laptopach wyposażonych w procesory AMD Ryzen z układami graficznymi Radeon. AMD podaje, że sprzęt z procesorem AMD Ryzen 4000U jest w stanie eksportować treści 4K o 29% wcześniej, niż do tej pory.Jeszcze lepsze są wyniki osiągane przez notebooki z procesorami AMD z wydajniejszych serii. Dobrym przykładem jest AMD Ryzen 4000H z GPU Radeon RX, który radzi sobie z eksportowaniem wideo o 43% szybciej niż w sytuacji, w której enkodowanie wideo jest akcelerowane wyłącznie programowo.Program Adobe Premiere Pro CC w wersji testowej pobierzecie z naszej bazy plików.Z końcem marca donosiliśmy o tym, że stała się rzecz niespodziewana. AMD został wtedy liderem wydajności w laptopach , a AMD Ryzen 9 4900HS rozłożył na łopatki konkurencyjne procesory Intel Core i9 9. generacji. Od tamtego czasu zadebiutowała oczywiście 10. generacja procesorów mobilnych Intela, ale sytuacja nie uległa diametralnej zdanie. AMD radzi sobie coraz lepiej na rynku mobilnym, co pozwala wierzyć w to, że przyszło rok okaże się dla tego producenta jeszcze lepszym.W naszej redakcji niedawno testowaliśmy laptopa ASUS ROG Zephyrus G14 z wzmiankowanym układem AMD Ryzen 9 4900HS. Oczarował nas swoimi kompaktowymi rozmiarami, wydajnością i... bardzo długim czasem pracy na baterii, co w ostatnich latach wcale nie było domeną notebooków z procesorami AMD. Jednym słowem: AMD zmierza w dobrą stronę.Źródło: AMD