ROG Phone 3 Strix Edition - potężny smartfon dla graczy już do kupienia w Polsce

AeroActive Cooler 3 / foto. ASUS

ROG Phone 3 Strix Edition jest wyposażony wo parametrach. Kolejny atut tego modelu to częstotliwość próbkowania w sterowaniu dotykowym 270 Hz, która znacznie zmniejsza latencję do 25 ms. Ponadto obsługiwane są treści w technologii HDR10+.Nowy system dźwiękowy GameFX w telefonie ROG Phone 3 Strix Edition został dostrojony we współpracy ze specjalistami od optymalizacji dźwięku z firmy Dirac. Oferuje on dwa skierowane do przodu głośniki stereo. Według producenta, większe głośniki, więcej magnesów i ulepszony przetwornik o długim skoku membrany zapewniają głośniejszy dźwięk.foto. ASUSSystem AirTrigger 3 wprowadza całkiem nowy sposób interakcji z telefonem dzięki zastosowaniu czujnika ruchu umożliwiającego sterowanie akcją gry poprzez nachylanie telefonu dla uzyskania maksymalnie intuicyjnej rozgrywki. Ultradźwiękowym czujnikom dotykowym – umieszczonymNa dłuższych krawędziach telefonu ROG Phone 3 Strix Edition umieszczono ultradźwiękowe czujniki dotykowe – można przypisać im dowolne czynności w grze dla zapewnienia wrażeń podobnych do gry na konsoli. Czujniki dotykowe obsługują teraz więcej gestów, w tym przesuwanie, przeciąganie oraz wykrywanie wewnętrznej/zewnętrznej strony przycisku.Telefon posiada główną kamerę z flagowym szerokokątnym obiektywem Sony IMX686 64 MP, drugą kamerę typu ultrawide 13 MP, a także kamerę z obiektywem makro. Udoskonalone oprogramowanie zapewnia takie funkcje jak profesjonalny tryb wideo, swobodny zoom, filtr wiatru, a także focus akustyczny. Ponadto dostępna jest kamera przednia o rozdzielczości 24 MP do wykonywania grupowych zdjęć selfie oraz strumieniowania wideo na żywo.foto. ASUSDziś w polskim sklepie ASUS rusza przedsprzedaż na ten model. Przy zakupie, klienci dodatkowo otrzymają słuchawki ROG Cetra o wartości 489 zł. Wysyłka zaplanowana jest po 14.08.2020 r.Oferta będzie ważna do 14 sierpnia 2020 lub wyczerpania zapasów.Źródło: ASUS