Nowe, niedrogie urządzenia wielofunkcyjne od HP debiutują w Polsce

Baza materiałów do nauki i zabawy dla najmłodszych Obecna sytuacja wymusiła w wielu przypadkach pracę zdalną, a uczniowie i studenci przestawili się na zdalne lekcje. Poza wzmożonym popytem na komputery i kamerki internetowe, nie można zapomnieć o większym zapotrzebowaniu na drukarki dla domowych użytkowników. I właśnie skierowaną do takiej grupy odbiorców ofertę zaprezentowała firma HP.



Jeśli już zaczęliśmy od kwestii związanej z nadzwyczajną sytuacją pandemii koronawirusa, warto dodać, że HP stworzyło specjalne platformę "Print, Play & Learn" znaną w Polsce jako "Wydruki dla nauki". Można w niej znaleźć materiały do kreatywnej nauki i zabawy z młodszymi dziećmi. Współautorami są renomowani dostawcy treści, wśród których po polskiej stronie można wymienić np. PWN. Wkrótce w bazie pojawią się też zadania i gry powiązane z robotyką czy matematyką.



HP DeskJet 2725 / foto. HP



Zasoby są dostępne na stronie projektu, ale też w aplikacji mobilnej HP Smart, którą można pobrać z naszej bazy. Program obsługuje też drukowanie, skanowanie czy zarządzanie urządzeniem. HP wprowadza na polski rynek serie takie jak: DeskJet 2700, DeskJet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Adventage 6000 i DeskJet Plus Ink Adventage 6400. W zależności od konkretnego modelu, obsługują wkłady z serii 305 i 653.



Drukarki HP z WiFi, Bluetooth i automatycznym podajnikiem skanera

Gratką w wyższych modelach, jest zastosowanie ADF. To automatyczny podajnik skanera nawet na 35 kartek A4. Dzięki niemu nie trzeba skanować oddzielnie każdej strony, co znacznie przyspiesza cały proces. Innym wartym uwagi elementem jest wykonanie obudowy drukarek w ponad 20 proc. z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co korzystnie wpływa na ekologię.



HP DeskJet Plus Ink Adventage 6078 / foto. HP



Sprzęty można podpiąć standardowo kablem USB, ale wygodniejsza będzie bezprzewodowa metoda. W zależności od modelu, możemy zastosować WiFi (pracujące w 2,4 GHz jak i 5 GHz) oraz Bluetooth. Dzięki temu wydrukujemy lub zeskanujemy dokumenty z komputerów, smartfonów i tabletów podpiętych do naszej całej sieci, a dzięki dodatkowym funkcjom, nawet spoza naszego domu.



Ceny już od 199 złotych za podstawowy model

Drukarki powinny pojawić się w sprzedaży już w tym miesiącu. Ceny kształtują się następująco: HP DeskJet 2710 MFP - 199 złotych, HP DeskJet 2720 - 229 złotych, HP DeskJet Plus 4120 MFP - 399 złotych, HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 - 449 złotych i HP Deskjet Plus Ink Advantage 6475 MFP - 549 złotych.



HP DeskJet Plus 4132 / foto. HP



